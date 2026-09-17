A Câmara de Campinas aprovou nesta quarta-feira (16), em primeira discussão, um projeto que prevê o uso de coleiras refletivas para identificar animais comunitários já castrados. A proposta foi analisada durante a 51ª Reunião Ordinária e ainda precisa passar por nova votação antes de seguir para sanção.
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De autoria do vereador Hebert Ganem (Podemos), o Projeto de Lei Ordinária nº 90/26 altera o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos do município. A ideia é criar uma identificação visual simples para indicar que o animal já passou pelo procedimento de castração.
Segundo o autor, a ausência dessa identificação pode fazer com que animais já esterilizados sejam recolhidos novamente ou confundidos em ações de manejo.
Coleira terá identificação visível
Pelo texto, as coleiras deverão ser feitas com material resistente e adequado ao uso externo, além de apresentar cor ou padrão refletivo para facilitar a visualização durante a noite.
O acessório também deverá deixar claro que o animal já foi castrado.
A colocação ficará sob responsabilidade de quem realizar o procedimento, incluindo organizações da sociedade civil, clínicas veterinárias parceiras, instituições de ensino superior da área veterinária e participantes de programas desenvolvidos em parceria com o poder público.
Projeto busca evitar recolhimentos equivocados
Na justificativa, o projeto aponta que muitos animais comunitários são atendidos por campanhas públicas ou por protetores independentes, mas continuam sem qualquer identificação depois da castração.
Para Ganem, a medida pode ajudar no controle e no bem-estar desses animais. “Muitos desses animais são atendidos por programas públicos de castração ou por iniciativas de protetores independentes, mas, mesmo esterilizados, continuam sem uma identificação visível”, afirmou.
Como a proposta foi aprovada apenas em primeira discussão, ela ainda precisa retornar ao plenário para a votação final.