A Câmara de Campinas aprovou nesta quarta-feira (16), em primeira discussão, um projeto que prevê o uso de coleiras refletivas para identificar animais comunitários já castrados. A proposta foi analisada durante a 51ª Reunião Ordinária e ainda precisa passar por nova votação antes de seguir para sanção.

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De autoria do vereador Hebert Ganem (Podemos), o Projeto de Lei Ordinária nº 90/26 altera o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos do município. A ideia é criar uma identificação visual simples para indicar que o animal já passou pelo procedimento de castração.

Segundo o autor, a ausência dessa identificação pode fazer com que animais já esterilizados sejam recolhidos novamente ou confundidos em ações de manejo.

Coleira terá identificação visível