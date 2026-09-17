Um homem foi preso por tráfico de drogas nesta quarta-feira (16), no Residencial Sírius, em Campinas. Segundo a Polícia Militar, foram apreendidas 170 porções de entorpecentes, entre crack, cocaína e maconha, além de R$ 90 em dinheiro.
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A abordagem aconteceu na Rua José Pacheco. De acordo com a PM, o suspeito estava próximo à entrada do condomínio e correu para o interior do local ao perceber a aproximação dos policiais. Ele foi alcançado após um breve acompanhamento.
Na revista pessoal, os agentes encontraram uma pochete com 72 porções de crack, oito de cocaína, quatro de maconha e R$ 90. Ainda segundo a corporação, o homem informou que havia mais drogas em seu veículo, estacionado nas proximidades da portaria.
Mais drogas no carro
No automóvel, os policiais localizaram outras 66 porções de crack e 20 de cocaína. Com isso, a apreensão total chegou a 138 porções de crack, 28 de cocaína e quatro de maconha.
O suspeito e o material foram levados à 2ª Delegacia Seccional de Campinas. A autoridade policial determinou a prisão do homem, que permaneceu à disposição da Justiça.