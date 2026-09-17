A Câmara de Campinas oficializou nesta quarta-feira (16) a entrada de Tak Chung Wu (Cidadania) no Legislativo. Primeiro suplente da Federação PSDB/Cidadania nas eleições de 2024, ele tomou posse durante a abertura da 51ª Reunião Ordinária e passou a ocupar a cadeira deixada por Vini Oliveira, cassado pelo plenário na semana passada por quebra de decoro parlamentar.
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Tak recebeu 956 votos na eleição municipal e assinou o livro oficial de posse antes de fazer a declaração de compromisso perante a Presidência da Câmara. A cerimônia foi acompanhada por representantes da comunidade chinesa de Campinas, que lotaram a galeria do Plenário José Maria Matosinho.
Em seu primeiro discurso já como vereador, Tak destacou o peso econômico e tecnológico de Campinas e afirmou que pretende atuar em busca de consenso dentro da Casa. “Assumo esse cargo somando forças com os pares desse Legislativo para buscar o consenso em prol do interesse público e do progresso de Campinas”, declarou.
Quatro eixos para o mandato
Tak indicou que sua atuação será concentrada em quatro frentes principais: sustentabilidade e meio ambiente; inovação e desenvolvimento econômico; inclusão social e fortalecimento do terceiro setor; e diálogo e integração.
O novo vereador também afirmou que pretende aproximar mais o potencial tecnológico e acadêmico de Campinas das políticas de desenvolvimento econômico e ampliar a articulação institucional da cidade.
“Trabalharei incansavelmente para que esse período de mandato honre nossa cidade e a expectativa daqueles que acreditam em uma Campinas mais justa, inovadora e sustentável”, afirmou.
De Hong Kong à política de Campinas
Nascido em Hong Kong, Tak chegou a Campinas há mais de quatro décadas, naturalizou-se brasileiro e construiu na cidade sua trajetória profissional e familiar. É advogado, formado pela Universidade Paulista (Unip), e tem histórico de atuação na administração pública, em projetos sociais, ambientais e de relações institucionais.
Na Prefeitura de Campinas, passou pela Secretaria Municipal de Habitação e pelo Fundo de Apoio à População de Subabitação Urbana. Também ocupou a Diretoria de Cooperação Internacional e Comércio Exterior, com atuação em articulações envolvendo instituições estrangeiras.
Tak também mantém atividades nas áreas de inovação e cooperação internacional. Atualmente, atua no Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Ibrachina/Ibrawork, instalado no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp.
Vaga aberta após cassação
A chegada de Tak ocorre uma semana depois da cassação de Vini Oliveira. A perda do mandato foi aprovada por 23 votos, um acima dos 22 necessários entre os 33 vereadores para confirmar a decisão.
Com a posse, Tak deixa oficialmente a condição de suplente e passa a integrar o plenário da Câmara de Campinas durante o restante do mandato em curso.