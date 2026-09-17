A Câmara de Campinas oficializou nesta quarta-feira (16) a entrada de Tak Chung Wu (Cidadania) no Legislativo. Primeiro suplente da Federação PSDB/Cidadania nas eleições de 2024, ele tomou posse durante a abertura da 51ª Reunião Ordinária e passou a ocupar a cadeira deixada por Vini Oliveira, cassado pelo plenário na semana passada por quebra de decoro parlamentar.

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Tak recebeu 956 votos na eleição municipal e assinou o livro oficial de posse antes de fazer a declaração de compromisso perante a Presidência da Câmara. A cerimônia foi acompanhada por representantes da comunidade chinesa de Campinas, que lotaram a galeria do Plenário José Maria Matosinho.

Em seu primeiro discurso já como vereador, Tak destacou o peso econômico e tecnológico de Campinas e afirmou que pretende atuar em busca de consenso dentro da Casa. “Assumo esse cargo somando forças com os pares desse Legislativo para buscar o consenso em prol do interesse público e do progresso de Campinas”, declarou.

Quatro eixos para o mandato