17 de setembro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Sol aparece, mas frio continua em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Quinta-feira terá sol entre nuvens, temperaturas baixas e rajadas de vento de até 40 km/h em Campinas.
Quinta-feira terá sol entre nuvens, temperaturas baixas e rajadas de vento de até 40 km/h em Campinas.

Mais um dia de sol em Campinas e região, mas, por enquanto, ele ainda será quase cenográfico. Depois de tantos dias de chuva e nebulosidade, a mudança no tempo veio acompanhada pela entrada de uma massa de ar polar, que mantém as temperaturas ainda mais baixas nesta quinta-feira.

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O dia começa frio, com mínima de 14°C e sensação térmica que pode chegar aos 11°C, por causa dos ventos. Mesmo com aberturas de sol ao longo do dia, a temperatura sobe pouco, e a máxima prevista é de apenas 22°C. O céu terá nuvens em alguns períodos, mas não há previsão de chuva.

Outro fator que pode aumentar a sensação de frio é o vento. São esperadas rajadas de até 40 km/h, principalmente com a atuação do ar mais frio sobre a região. A umidade permanece relativamente elevada, variando entre 69% e 88%.

Assim, depois de um começo de setembro marcado por chuva em excesso, Campinas finalmente engata uma sequência de dias secos. O guarda-chuva pode descansar, mas o casaco ainda tem trabalho pela frente, principalmente nas primeiras horas da manhã e à noite.

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