Mais um dia de sol em Campinas e região, mas, por enquanto, ele ainda será quase cenográfico. Depois de tantos dias de chuva e nebulosidade, a mudança no tempo veio acompanhada pela entrada de uma massa de ar polar, que mantém as temperaturas ainda mais baixas nesta quinta-feira.

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O dia começa frio, com mínima de 14°C e sensação térmica que pode chegar aos 11°C, por causa dos ventos. Mesmo com aberturas de sol ao longo do dia, a temperatura sobe pouco, e a máxima prevista é de apenas 22°C. O céu terá nuvens em alguns períodos, mas não há previsão de chuva.

Outro fator que pode aumentar a sensação de frio é o vento. São esperadas rajadas de até 40 km/h, principalmente com a atuação do ar mais frio sobre a região. A umidade permanece relativamente elevada, variando entre 69% e 88%.