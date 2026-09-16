Os radares de Campinas registraram 375,6 mil infrações de trânsito entre janeiro e agosto de 2026, o equivalente a uma média de aproximadamente 1,5 mil multas por dia. O número foi corrigido pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), que havia divulgado anteriormente dados equivocados sobre o total de autuações no período.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
No levantamento inicial, a empresa informou que haviam sido registradas 582,1 mil infrações, mas posteriormente retificou o dado. O número correto, segundo a Emdec, é de 375,6 mil multas exclusivamente registradas pelos radares.
No período, foram contabilizadas 628,3 milhões de passagens de veículos pelos pontos de fiscalização eletrônica. As infrações que efetivamente se transformaram em penalidades representam 0,06% desse volume.
O índice é semelhante ao observado nos últimos anos. Em 2025, Campinas terminou o ano com 591,8 mil infrações eletrônicas em 939 milhões de passagens, também equivalente a 0,06%. Em 2024, foram 621,6 mil registros para 887 milhões de passagens, índice de 0,07%.
Excesso de velocidade lidera registros
O excesso de velocidade aparece entre as principais irregularidades identificadas pela fiscalização. De acordo com a Emdec, foram 316,5 mil registros até agosto.
A empresa também contabilizou 76,3 mil autuações por avanço do sinal vermelho. Neste caso, porém, o número não corresponde apenas aos radares. O total reúne infrações identificadas por equipamentos eletrônicos, agentes de trânsito e câmeras utilizadas na fiscalização remota.
Por isso, as 76,3 mil autuações por avanço semafórico não estão integralmente incluídas nas 375,6 mil multas registradas exclusivamente pelos radares.
Entre as infrações por excesso de velocidade, quase 6 mil foram cometidas por motoristas que trafegavam mais de 50% acima do limite permitido na via.
Segundo a Emdec, excesso de velocidade e avanço de sinal estão entre os comportamentos associados aos acidentes de maior gravidade. Os dois fatores estiveram relacionados a 41 mortes em vias urbanas de Campinas entre 2025 e 2026.
Campinas tem 154 pontos de fiscalização
Com a instalação recente de dez novos pontos em locais considerados críticos, Campinas passou a contar com 154 pontos de fiscalização eletrônica.
São 86 equipamentos instalados em semáforos, que podem registrar excesso de velocidade, avanço do sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres, além de 68 radares fixos destinados ao controle de velocidade.
O presidente da Emdec, Vinicius Riverete, afirma que a fiscalização busca principalmente atingir os condutores que insistem em comportamentos de risco.
“Mais de 99% dos condutores respeitam as normas e não cometem infrações. Nossos esforços se concentram em mudar a conduta dos que insistem na direção de risco”, afirmou.
Fiscalização também ocorre fora dos radares
Além dos equipamentos eletrônicos, a Emdec realizou 156 operações integradas ao longo deste ano, que resultaram na identificação de 5,7 mil infrações.
A estrutura de fiscalização também recebeu sete novas câmeras de videomonitoramento, além dos dez novos pontos de radares.
A combinação de radares, fiscalização presencial e monitoramento remoto permite que determinadas irregularidades, como o avanço do sinal vermelho, sejam identificadas por diferentes meios — o que explica a diferença entre o total de multas exclusivamente dos radares e os números gerais de algumas categorias de infração.
Estudo aponta queda de acidentes fatais
Um levantamento realizado pela Emdec analisou 32 locais que receberam equipamentos de fiscalização eletrônica a partir de 2022.
Nos pontos estudados, foram registrados nove acidentes fatais antes da instalação dos radares e dois depois, uma redução de 77,8%.
A análise considerou ocorrências em um raio de 100 metros das posições dos equipamentos. Dos 32 pontos avaliados, 18 receberam radares entre 2022 e 2023 e outros 14 passaram a contar com fiscalização eletrônica após o remanejamento de aparelhos já existentes.