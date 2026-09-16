Os radares de Campinas registraram 375,6 mil infrações de trânsito entre janeiro e agosto de 2026, o equivalente a uma média de aproximadamente 1,5 mil multas por dia. O número foi corrigido pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), que havia divulgado anteriormente dados equivocados sobre o total de autuações no período.

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No levantamento inicial, a empresa informou que haviam sido registradas 582,1 mil infrações, mas posteriormente retificou o dado. O número correto, segundo a Emdec, é de 375,6 mil multas exclusivamente registradas pelos radares.

No período, foram contabilizadas 628,3 milhões de passagens de veículos pelos pontos de fiscalização eletrônica. As infrações que efetivamente se transformaram em penalidades representam 0,06% desse volume.