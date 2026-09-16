Os radares de Campinas registraram 582,1 mil infrações de trânsito entre janeiro e agosto de 2026, uma média superior a 2,3 mil penalidades por dia. O levantamento da Emdec mostra que excesso de velocidade e avanço do sinal vermelho concentraram mais de dois terços das autuações no período.
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Ao todo, os equipamentos contabilizaram 628,3 milhões de passagens de veículos pelos pontos de fiscalização eletrônica. Na comparação com esse volume, as infrações que resultaram em penalidade representam 0,06% das passagens — percentual destacado pela Emdec para mostrar que a imensa maioria dos veículos atravessa os pontos sem registrar irregularidades.
O número absoluto de multas, porém, já se aproxima de todo o resultado de 2025. No ano passado, foram 591,8 mil infrações em 939 milhões de passagens, enquanto 2024 terminou com 621,6 mil autuações em 887 milhões de registros de veículos nos radares.
Velocidade lidera as autuações
O excesso de velocidade aparece com folga como a irregularidade mais registrada em 2026. Foram 316,5 mil multas, o equivalente a mais da metade de todas as infrações contabilizadas até agosto.
Outras 76,3 mil autuações ocorreram por avanço do sinal vermelho. Somadas, as duas condutas representam 392,8 mil multas, ou mais de 67% do total registrado pelos equipamentos eletrônicos.
Entre as ocorrências por velocidade, quase 6 mil envolveram veículos trafegando mais de 50% acima do limite permitido na via, situação considerada uma das mais graves previstas na legislação de trânsito.
A Emdec relaciona excesso de velocidade e avanço semafórico aos comportamentos associados aos acidentes de maior gravidade. Segundo a empresa, os dois fatores estiveram relacionados a 41 mortes registradas em vias urbanas de Campinas entre 2025 e 2026.
Campinas chega a 154 pontos com radares
Com a recente instalação de dez novos equipamentos em locais classificados como críticos, Campinas passou a contar com 154 pontos de fiscalização eletrônica.
São 86 equipamentos instalados em semáforos, capazes de registrar excesso de velocidade, avanço do sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres, além de outros 68 radares fixos voltados ao controle de velocidade.
Além da fiscalização eletrônica, a Emdec realizou neste ano 156 operações integradas, responsáveis pela identificação de 5,7 mil infrações. A estrutura de fiscalização também ganhou sete novas câmeras de videomonitoramento.
Estudo aponta redução de óbitos após instalação
Um levantamento realizado pela Emdec analisou 32 locais que receberam radares a partir de 2022. Nos pontos estudados, foram registrados nove acidentes fatais antes da instalação dos equipamentos e dois depois, uma redução de 77,8%.
A análise considerou ocorrências em um raio de 100 metros dos equipamentos. Dos 32 locais avaliados, 18 receberam radares entre 2022 e 2023 e outros 14 passaram a contar com fiscalização depois do remanejamento de aparelhos já existentes.