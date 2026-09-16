Os radares de Campinas registraram 582,1 mil infrações de trânsito entre janeiro e agosto de 2026, uma média superior a 2,3 mil penalidades por dia. O levantamento da Emdec mostra que excesso de velocidade e avanço do sinal vermelho concentraram mais de dois terços das autuações no período.

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Ao todo, os equipamentos contabilizaram 628,3 milhões de passagens de veículos pelos pontos de fiscalização eletrônica. Na comparação com esse volume, as infrações que resultaram em penalidade representam 0,06% das passagens — percentual destacado pela Emdec para mostrar que a imensa maioria dos veículos atravessa os pontos sem registrar irregularidades.

O número absoluto de multas, porém, já se aproxima de todo o resultado de 2025. No ano passado, foram 591,8 mil infrações em 939 milhões de passagens, enquanto 2024 terminou com 621,6 mil autuações em 887 milhões de registros de veículos nos radares.

Velocidade lidera as autuações