16 de setembro de 2026
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FUGA TERMINA EM CANA

Homem acelera contra PM na John Boyd, bate em van e vai preso

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/47º BPM/I
Motorista ignorou ordem de parada na John Boyd Dunlop e tentou fugir, mas bateu em uma van; suspeito ainda quis escapar a pé antes de ser detido.
Motorista ignorou ordem de parada na John Boyd Dunlop e tentou fugir, mas bateu em uma van; suspeito ainda quis escapar a pé antes de ser detido.

Um homem foi preso após fugir de uma abordagem da Polícia Militar e ser flagrado com um revólver calibre .38 em Campinas. A ocorrência começou durante uma fiscalização de trânsito na Avenida John Boyd Dunlop e terminou no bairro Ibirapuera.

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Segundo a PM, policiais da 2ª Companhia do 47º BPM/I deram ordem de parada ao motorista de um Renault Kwid branco, mas ele não obedeceu e acelerou o carro em direção a um dos agentes.

A equipe iniciou o acompanhamento e, já no Ibirapuera, o condutor bateu contra uma van estacionada, abandonou o veículo e fugiu a pé.

Arma foi encontrada em terreno baldio

O suspeito foi localizado e abordado na Rua Jair Andrade e Silva. Durante a ocorrência, moradores informaram aos policiais que ele havia passado por um terreno baldio durante a fuga e dispensado algum objeto no local.

Os agentes fizeram uma varredura na área e encontraram um revólver calibre .38 com cinco munições intactas.

O homem foi levado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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