Um homem foi preso após fugir de uma abordagem da Polícia Militar e ser flagrado com um revólver calibre .38 em Campinas. A ocorrência começou durante uma fiscalização de trânsito na Avenida John Boyd Dunlop e terminou no bairro Ibirapuera.

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Segundo a PM, policiais da 2ª Companhia do 47º BPM/I deram ordem de parada ao motorista de um Renault Kwid branco, mas ele não obedeceu e acelerou o carro em direção a um dos agentes.

A equipe iniciou o acompanhamento e, já no Ibirapuera, o condutor bateu contra uma van estacionada, abandonou o veículo e fugiu a pé.

Arma foi encontrada em terreno baldio