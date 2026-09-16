Um homem foi preso após fugir de uma abordagem da Polícia Militar e ser flagrado com um revólver calibre .38 em Campinas. A ocorrência começou durante uma fiscalização de trânsito na Avenida John Boyd Dunlop e terminou no bairro Ibirapuera.
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Segundo a PM, policiais da 2ª Companhia do 47º BPM/I deram ordem de parada ao motorista de um Renault Kwid branco, mas ele não obedeceu e acelerou o carro em direção a um dos agentes.
A equipe iniciou o acompanhamento e, já no Ibirapuera, o condutor bateu contra uma van estacionada, abandonou o veículo e fugiu a pé.
Arma foi encontrada em terreno baldio
O suspeito foi localizado e abordado na Rua Jair Andrade e Silva. Durante a ocorrência, moradores informaram aos policiais que ele havia passado por um terreno baldio durante a fuga e dispensado algum objeto no local.
Os agentes fizeram uma varredura na área e encontraram um revólver calibre .38 com cinco munições intactas.
O homem foi levado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.