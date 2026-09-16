16 de setembro de 2026
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VIGILÂNCIA DO CRIME

GM encontra câmera escondida em área de tráfico em Hortolândia

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Equipamento foi encontrado escondido no alto de uma árvore em área monitorada pela Guarda Municipal no Jardim do Lago.
Equipamento foi encontrado escondido no alto de uma árvore em área monitorada pela Guarda Municipal no Jardim do Lago.

A Guarda Municipal de Hortolândia encontrou uma câmera escondida no alto de uma árvore durante uma operação de monitoramento no Jardim do Lago. A suspeita da Secretaria de Segurança é que o equipamento fosse utilizado por traficantes para acompanhar a movimentação das equipes e alertar sobre a chegada dos agentes.

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A descoberta aconteceu na última sexta-feira (11), durante uma abordagem em uma área de mata considerada ponto crítico para venda e consumo de drogas. O equipamento foi retirado do local e permanece sob guarda da corporação.

Segundo a Prefeitura, a região é patrulhada com frequência e integra um conjunto de pontos acompanhados periodicamente pela Guarda Municipal. A hipótese levantada é de que a câmera permitisse aos criminosos vigiar a aproximação das viaturas e ganhar tempo para fugir.

Tecnologia usada para vigiar patrulhamento

A Secretaria de Segurança afirma que as operações fazem parte de um trabalho contínuo de prevenção e repressão ao tráfico e atendem também a uma solicitação do Ministério Público de São Paulo para reforçar o monitoramento em áreas consideradas sensíveis.

O secretário municipal de Segurança, Joldemar Nunes Correa, o Dr. Jold, afirmou que a corporação tem buscado acompanhar também o uso de tecnologias por grupos criminosos.

Segundo ele, a Guarda atua de forma permanente para combater a criminalidade e responder a novas estratégias empregadas pelos suspeitos.

O equipamento apreendido poderá ser analisado para tentar identificar como era utilizado, quem tinha acesso às imagens e se há outros pontos monitorados da mesma forma.

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