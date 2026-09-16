A Guarda Municipal de Hortolândia encontrou uma câmera escondida no alto de uma árvore durante uma operação de monitoramento no Jardim do Lago. A suspeita da Secretaria de Segurança é que o equipamento fosse utilizado por traficantes para acompanhar a movimentação das equipes e alertar sobre a chegada dos agentes.

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A descoberta aconteceu na última sexta-feira (11), durante uma abordagem em uma área de mata considerada ponto crítico para venda e consumo de drogas. O equipamento foi retirado do local e permanece sob guarda da corporação.

Segundo a Prefeitura, a região é patrulhada com frequência e integra um conjunto de pontos acompanhados periodicamente pela Guarda Municipal. A hipótese levantada é de que a câmera permitisse aos criminosos vigiar a aproximação das viaturas e ganhar tempo para fugir.

Tecnologia usada para vigiar patrulhamento