A Guarda Municipal de Hortolândia encontrou uma câmera escondida no alto de uma árvore durante uma operação de monitoramento no Jardim do Lago. A suspeita da Secretaria de Segurança é que o equipamento fosse utilizado por traficantes para acompanhar a movimentação das equipes e alertar sobre a chegada dos agentes.
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A descoberta aconteceu na última sexta-feira (11), durante uma abordagem em uma área de mata considerada ponto crítico para venda e consumo de drogas. O equipamento foi retirado do local e permanece sob guarda da corporação.
Segundo a Prefeitura, a região é patrulhada com frequência e integra um conjunto de pontos acompanhados periodicamente pela Guarda Municipal. A hipótese levantada é de que a câmera permitisse aos criminosos vigiar a aproximação das viaturas e ganhar tempo para fugir.
Tecnologia usada para vigiar patrulhamento
A Secretaria de Segurança afirma que as operações fazem parte de um trabalho contínuo de prevenção e repressão ao tráfico e atendem também a uma solicitação do Ministério Público de São Paulo para reforçar o monitoramento em áreas consideradas sensíveis.
O secretário municipal de Segurança, Joldemar Nunes Correa, o Dr. Jold, afirmou que a corporação tem buscado acompanhar também o uso de tecnologias por grupos criminosos.
Segundo ele, a Guarda atua de forma permanente para combater a criminalidade e responder a novas estratégias empregadas pelos suspeitos.
O equipamento apreendido poderá ser analisado para tentar identificar como era utilizado, quem tinha acesso às imagens e se há outros pontos monitorados da mesma forma.