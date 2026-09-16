A Prefeitura de Sumaré reforçou o alerta para o risco de leptospirose nas áreas atingidas pelas recentes enchentes. Equipes da Vigilância em Saúde percorreram bairros afetados para orientar moradores sobre prevenção, sintomas e os cuidados necessários durante a limpeza de casas e objetos que tiveram contato com água ou lama.

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A ação reuniu profissionais das Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica e de Zoonoses e passou pelos bairros Vila Diva, Três Pontes, Primavera, São Domingos e pela Rua Crenac. Além das orientações sobre saúde, as equipes também prestaram acolhimento às famílias afetadas pelos alagamentos.

A leptospirose é uma doença infecciosa causada por bactérias do gênero Leptospira, transmitidas principalmente pela urina de animais infectados, especialmente ratos. Durante enchentes, a bactéria pode contaminar a água e a lama e entrar no organismo por ferimentos, arranhões ou pelo contato prolongado com a pele.

Sintomas podem demorar a aparecer