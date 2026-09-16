A Prefeitura de Sumaré reforçou o alerta para o risco de leptospirose nas áreas atingidas pelas recentes enchentes. Equipes da Vigilância em Saúde percorreram bairros afetados para orientar moradores sobre prevenção, sintomas e os cuidados necessários durante a limpeza de casas e objetos que tiveram contato com água ou lama.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A ação reuniu profissionais das Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica e de Zoonoses e passou pelos bairros Vila Diva, Três Pontes, Primavera, São Domingos e pela Rua Crenac. Além das orientações sobre saúde, as equipes também prestaram acolhimento às famílias afetadas pelos alagamentos.
A leptospirose é uma doença infecciosa causada por bactérias do gênero Leptospira, transmitidas principalmente pela urina de animais infectados, especialmente ratos. Durante enchentes, a bactéria pode contaminar a água e a lama e entrar no organismo por ferimentos, arranhões ou pelo contato prolongado com a pele.
Sintomas podem demorar a aparecer
Os primeiros sinais costumam surgir entre cinco e 14 dias após a exposição, mas podem aparecer em até 30 dias. Entre os sintomas mais frequentes estão febre, dor de cabeça, dores no corpo — principalmente nas panturrilhas e na parte posterior das pernas —, vômitos, diarreia e icterícia, quando pele e olhos ficam amarelados.
A doença pode evoluir para quadros graves. Por isso, a orientação é que pessoas que tiveram contato com água ou lama de enchentes fiquem atentas durante as semanas seguintes e, caso apresentem sintomas, informem ao profissional de saúde sobre a exposição ao alagamento.
“A prevenção começa com informação e cuidado. Nossas equipes estão próximas das famílias que vivem nas áreas atingidas pelas enchentes, com orientações importantes para reduzir os riscos de leptospirose e de outras doenças”, afirmou a secretária adjunta de Saúde, Denise Barja.
Proteção durante a limpeza
A principal recomendação é evitar o contato direto com água e lama de enchentes. Quando isso não for possível, a população deve utilizar botas e luvas de borracha ou látex, além de roupas compridas para reduzir a exposição da pele.
As orientações ganham importância após os episódios de alagamento registrados em Sumaré, já que ambientes inundados podem favorecer o contato da população com agentes contaminantes durante a retirada de água, lama e resíduos das residências.