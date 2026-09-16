A trégua na chuva e o céu azul desta quarta-feira (16) não foram suficientes para reabrir todos os parques de Campinas. A Prefeitura decidiu manter fechados os parques e bosques da região Sul, onde o acumulado de chuva nas últimas 72 horas ainda chega a 85 milímetros.

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Nas demais regiões da cidade, os índices ficaram abaixo do limite de 80 mm previsto em decreto municipal e as áreas verdes foram reabertas. A situação será novamente avaliada nesta quinta-feira (17).

O fechamento preventivo segue o Decreto nº 24.175/2025, que determina a suspensão da visitação quando o acumulado de chuva atinge 80 mm em 72 horas. Mesmo sem chuva nesta quarta, a preocupação permanece por causa do solo ainda encharcado e do risco de queda de árvores e galhos.

Sete áreas seguem fechadas no Sul