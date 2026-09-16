A trégua na chuva e o céu azul desta quarta-feira (16) não foram suficientes para reabrir todos os parques de Campinas. A Prefeitura decidiu manter fechados os parques e bosques da região Sul, onde o acumulado de chuva nas últimas 72 horas ainda chega a 85 milímetros.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Nas demais regiões da cidade, os índices ficaram abaixo do limite de 80 mm previsto em decreto municipal e as áreas verdes foram reabertas. A situação será novamente avaliada nesta quinta-feira (17).
O fechamento preventivo segue o Decreto nº 24.175/2025, que determina a suspensão da visitação quando o acumulado de chuva atinge 80 mm em 72 horas. Mesmo sem chuva nesta quarta, a preocupação permanece por causa do solo ainda encharcado e do risco de queda de árvores e galhos.
Sete áreas seguem fechadas no Sul
Permanecem interditados o Bosque São José, Bosque dos Artistas, Bosque dos Guarantãs, Lagoa do Jambeiro, Parque Ecológico Benevenuto Tilli, Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim e Parque das Águas.
Segundo a Secretaria de Serviços Públicos, o manejo da arborização é feito regularmente, mas períodos de chuva intensa, vento e saturação do solo podem derrubar até árvores consideradas saudáveis.
Na região Noroeste, o acumulado caiu para 68 mm; na Norte, para 55,4 mm; na Centro/Leste, para 68 mm; e na Sudoeste, para 21,5 mm.
Com isso, foram reabertos espaços como Bosque dos Alemães, Pedreira do Chapadão, Lagoa do Taquaral, Lago do Café, Bosque Chico Mendes, Bosque Augusto Ruschi e Parque Municipal Luciano do Valle, entre outros.
A Prefeitura reforça que a liberação das áreas pode ser revista caso volte a chover e os acumulados ultrapassem novamente o limite de segurança.