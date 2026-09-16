A Secretaria de Trabalho e Renda de Campinas abriu o credenciamento para empresas que queiram participar da 19ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidades, voltado exclusivamente a pessoas com deficiência (PCDs). A iniciativa faz parte do Dia D da Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho e será realizada em 25 de setembro, das 9h às 16h, no Ministério Público do Trabalho – Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região, na Rua Pedro Anderson, 91, Taquaral.

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Podem se credenciar empresas com vagas cadastradas no Sistema Nacional de Emprego (Sine) e que tenham interesse em fazer recrutamento e seleção presencialmente no dia do evento. O objetivo é ampliar o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho e aproximar candidatos e empregadores.

O Feirão terá equipes técnicas da Prefeitura e do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc), que farão a emissão de laudos com base em documentos anteriores apresentados pelos candidatos. A análise será feita no próprio local, por profissionais especializados, o que dá mais agilidade ao atendimento.