A Secretaria de Trabalho e Renda de Campinas abriu o credenciamento para empresas que queiram participar da 19ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidades, voltado exclusivamente a pessoas com deficiência (PCDs). A iniciativa faz parte do Dia D da Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho e será realizada em 25 de setembro, das 9h às 16h, no Ministério Público do Trabalho – Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região, na Rua Pedro Anderson, 91, Taquaral.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Podem se credenciar empresas com vagas cadastradas no Sistema Nacional de Emprego (Sine) e que tenham interesse em fazer recrutamento e seleção presencialmente no dia do evento. O objetivo é ampliar o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho e aproximar candidatos e empregadores.
O Feirão terá equipes técnicas da Prefeitura e do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc), que farão a emissão de laudos com base em documentos anteriores apresentados pelos candidatos. A análise será feita no próprio local, por profissionais especializados, o que dá mais agilidade ao atendimento.
O evento contará ainda com acessibilidade e interpretação em Libras.
Como participar
O credenciamento deve ser feito até 21 de setembro de 2026, exclusivamente pelo envio da proposta para o e-mail secretaria.trabalhoerenda@campinas.sp.gov.br.
O documento deve conter:
Da instituição: nome da empresa, CNPJ, endereço, telefone e logomarca para material de divulgação;
Do responsável legal: nome, CPF, RG, telefone e WhatsApp para contato.
Após o envio, a empresa deve aguardar o retorno da equipe da Secretaria de Trabalho e Renda, que encaminhará um formulário para preenchimento com informações detalhadas sobre as vagas ofertadas, a quantidade de oportunidades por função e o local de trabalho.
As empresas serão selecionadas conforme a ordem de recebimento das inscrições e de acordo com a capacidade de atendimento do espaço disponível.