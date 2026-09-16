O custo da cesta básica em Campinas aumentou 2,87% em agosto de 2026 e chegou a R$ 832,99, segundo levantamento do Observatório PUC-Campinas. O movimento ocorreu na contramão das capitais do Sudeste, que registraram redução no preço dos alimentos no mesmo período.
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Com a alta, a cesta passou a consumir 51,39% do salário-mínimo vigente. Já o chamado salário-mínimo necessário, calculado pelo levantamento a partir do custo de três cestas básicas, foi estimado em R$ 2.498,99.
O estudo foi conduzido pelo professor e pesquisador Pedro de Miranda Costa, do Observatório PUC-Campinas.
Tomate sobe mais de 10%
O produto que mais pressionou o orçamento dos campineiros em agosto foi o tomate, com alta de 10,19%. Na sequência aparecem a banana, que ficou 9,19% mais cara, o leite, com avanço de 8,65%, e a farinha de trigo, que aumentou 6,55%.
Alguns alimentos, porém, ficaram mais baratos. A batata recuou 9,06%, mantendo a trajetória de queda pelo segundo mês consecutivo. O feijão caiu 2,01% e o arroz teve redução de 0,54%.
Mesmo com as quedas pontuais, o avanço dos demais produtos foi suficiente para elevar o valor total da cesta no mês.
Leite acumula alta de 40% no ano
No acumulado de janeiro a agosto, o leite é o item com maior aumento, de 40,23%, seguido pelo feijão, com 37,03%.
A batata, que havia liderado as altas no primeiro semestre, passou a acumular aumento de 18,57% depois de dois meses consecutivos de redução nos preços.
Considerando toda a cesta, Campinas registra alta de 6,41% em 2026 até agosto. O índice fica abaixo de Vitória, com 8,63%, e do Rio de Janeiro, com 7,47%. Também é ligeiramente inferior ao de São Paulo, de 6,46%, mas supera Belo Horizonte, onde a elevação acumulada foi de 5,02%.
Nos últimos 12 meses, a cesta básica campineira acumula aumento de 5,42%.