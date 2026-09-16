O custo da cesta básica em Campinas aumentou 2,87% em agosto de 2026 e chegou a R$ 832,99, segundo levantamento do Observatório PUC-Campinas. O movimento ocorreu na contramão das capitais do Sudeste, que registraram redução no preço dos alimentos no mesmo período.

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Com a alta, a cesta passou a consumir 51,39% do salário-mínimo vigente. Já o chamado salário-mínimo necessário, calculado pelo levantamento a partir do custo de três cestas básicas, foi estimado em R$ 2.498,99.

O estudo foi conduzido pelo professor e pesquisador Pedro de Miranda Costa, do Observatório PUC-Campinas.

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