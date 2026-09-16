A Câmara de Campinas terá um novo vereador a partir desta quarta-feira (16). Tak Wu (Cidadania) toma posse às 18h, na abertura da 51ª Reunião Ordinária de 2026, e passa a ocupar oficialmente a cadeira deixada por Vini Oliveira, cassado pelo plenário na semana passada.

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Primeiro suplente da Federação PSDB/Cidadania nas eleições de 2024, Tak recebeu 956 votos e foi convocado depois da perda do mandato de Vini, aprovada por 23 votos a 5 em uma sessão de julgamento que durou quase cinco horas e meia. A cerimônia será realizada no Plenário José Maria Matosinho, antes do início das votações da noite.

A posse encerra uma semana de transição dentro do Legislativo. Na sexta-feira (11), Tak esteve na Câmara para uma visita ao presidente Luiz Rossini (Republicanos), conheceu o espaço que deverá ocupar e conversou sobre sua futura atuação. O novo vereador ficará no gabinete 3, no térreo da Casa.

Nascido em Hong Kong