A Câmara de Campinas terá um novo vereador a partir desta quarta-feira (16). Tak Wu (Cidadania) toma posse às 18h, na abertura da 51ª Reunião Ordinária de 2026, e passa a ocupar oficialmente a cadeira deixada por Vini Oliveira, cassado pelo plenário na semana passada.
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Primeiro suplente da Federação PSDB/Cidadania nas eleições de 2024, Tak recebeu 956 votos e foi convocado depois da perda do mandato de Vini, aprovada por 23 votos a 5 em uma sessão de julgamento que durou quase cinco horas e meia. A cerimônia será realizada no Plenário José Maria Matosinho, antes do início das votações da noite.
A posse encerra uma semana de transição dentro do Legislativo. Na sexta-feira (11), Tak esteve na Câmara para uma visita ao presidente Luiz Rossini (Republicanos), conheceu o espaço que deverá ocupar e conversou sobre sua futura atuação. O novo vereador ficará no gabinete 3, no térreo da Casa.
Nascido em Hong Kong
Tak Chung Wu nasceu em Hong Kong, é brasileiro naturalizado e advogado. Sua trajetória inclui passagens pela administração pública de Campinas e atuação em áreas ligadas às relações internacionais, assistência social e voluntariado.
Antes de chegar à Câmara, também participou de iniciativas voltadas à aproximação entre Campinas e instituições chinesas. Durante a visita ao Legislativo, afirmou que pretende levar essa experiência para o mandato, principalmente na área de relações internacionais.
A entrada de Tak ocorre uma semana depois da cassação de Vini Oliveira por quebra de decoro parlamentar. Desde então, a Câmara também promoveu mudanças administrativas no antigo gabinete, incluindo a exoneração dos sete assessores comissionados que trabalhavam com o ex-vereador.
Coleira refletiva para animais
Depois da posse, os vereadores retomam a programação normal da 51ª Reunião Ordinária. Entre os projetos previstos está uma proposta que cria coleiras refletivas para identificar animais comunitários já castrados.
O texto é de autoria do vereador Hebert Ganem (Podemos) e altera o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos de Campinas. Pela proposta, os acessórios deverão ser resistentes, adequados ao uso externo e ter cor ou padrão refletivo que facilite a visualização dos animais à noite.
As coleiras também deverão indicar de forma clara que o animal já passou por castração. A colocação ficará sob responsabilidade de quem realizar o procedimento, como organizações da sociedade civil, clínicas veterinárias parceiras, instituições de ensino e participantes de programas desenvolvidos com apoio do poder público.
Na justificativa, o projeto aponta que muitos animais comunitários são atendidos por campanhas de castração, mas continuam sem uma identificação visível.
A ideia é evitar recolhimentos ou remoções equivocadas e facilitar o reconhecimento dos animais que já passaram pelo procedimento.
A sessão começa às 18h, no plenário da Câmara de Campinas, com a posse de Tak antecedendo a análise da pauta legislativa.