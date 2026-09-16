Campinas recebe de 18 a 20 de setembro o Festival Comidas e Músicas do Mundo, evento gratuito que reúne gastronomia internacional, música e manifestações culturais de diferentes partes do planeta. A programação acontece na Praça Arautos da Paz, na Vila Nogueira.
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Durante os três dias, o público poderá experimentar pratos e sabores de mais de 40 países. Entre as opções estão o kabuli pulao, tradicional do Afeganistão, as arepas venezuelanas e os momos, típicos do Nepal.
Também haverá doces e sobremesas internacionais, com opções a partir de R$ 18, como cannoli e buza árabe, um sorvete conhecido pela textura cremosa e elástica.
Música e danças típicas
A programação cultural começa na sexta-feira (18), às 17h, com apresentações de rock.
No sábado (19), as atividades começam às 13h, com acordeon francês, seguida por apresentações de tarantela e show da banda italiana Cosa Nostra. À noite, o DJ 10zanu apresenta um repertório com diferentes ritmos e brasilidades, além de uma atração de samba a partir das 19h30.
No domingo (20), o destaque fica para a cultura árabe, com apresentações de danças típicas e da Tanoura, tradicional manifestação egípcia.
A programação ainda terá aulão de dança às 14h, Samba do Tatu às 15h e DJ 10zanu às 18h. À noite, serão realizadas rodas de Dabke, dança folclórica do Oriente Médio, às 19h e 21h, além de dança do ventre às 20h.
Evento é gratuito e pet friendly
O festival terá ainda área kids e permitirá a entrada de animais de estimação.
Na sexta-feira, o evento funciona das 17h às 22h. No sábado e domingo, a programação ocorre das 11h às 22h.
SERVIÇO
Festival Comidas e Músicas do Mundo
Data: 18 a 20 de setembro
Horários: sexta-feira, das 17h às 22h; sábado e domingo, das 11h às 22h
Local: Praça Arautos da Paz – Vila Nogueira, Campinas
Entrada: gratuita