Campinas recebeu nesta terça-feira (15) uma doação de meia tonelada de ração destinada aos animais afetados pela cheia do Rio Capivari em Monte Mor. A mobilização foi articulada pela Associação dos Amigos dos Animais de Campinas (AAAC), com doação feita pela rede PetCamp.

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A entrega ocorreu no Paço Municipal e contou com a presença do prefeito Dário Saadi, da primeira-dama de Campinas, Maria Giovanna Fortunato, e da primeira-dama de Monte Mor, Milena Braga Rinaldo. Segundo a Prefeitura, a campanha continuará recebendo doações até sábado (19).

A estimativa é de que cerca de 100 animais, entre cães e gatos, estejam precisando de ajuda em Monte Mor após as enchentes que deixaram mais de 90 famílias desabrigadas.

Paço Municipal vira ponto de arrecadação