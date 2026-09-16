Campinas recebeu nesta terça-feira (15) uma doação de meia tonelada de ração destinada aos animais afetados pela cheia do Rio Capivari em Monte Mor. A mobilização foi articulada pela Associação dos Amigos dos Animais de Campinas (AAAC), com doação feita pela rede PetCamp.
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A entrega ocorreu no Paço Municipal e contou com a presença do prefeito Dário Saadi, da primeira-dama de Campinas, Maria Giovanna Fortunato, e da primeira-dama de Monte Mor, Milena Braga Rinaldo. Segundo a Prefeitura, a campanha continuará recebendo doações até sábado (19).
A estimativa é de que cerca de 100 animais, entre cães e gatos, estejam precisando de ajuda em Monte Mor após as enchentes que deixaram mais de 90 famílias desabrigadas.
Paço Municipal vira ponto de arrecadação
Quem quiser contribuir pode levar ração ao Paço Municipal de Campinas, na Avenida Anchieta, 200, no Centro, até sábado.
A ideia é ampliar o volume arrecadado e garantir alimentação aos animais das famílias atingidas. Caso haja excedente, a ajuda também poderá ser direcionada a Capivari, outro município afetado pela cheia do rio.
A necessidade de arrecadação foi identificada pela Defesa Civil de Monte Mor durante o atendimento às famílias e aos animais das áreas afetadas.
Campanha foi articulada por entidade de Campinas
O presidente da AAAC, Flávio Lamas, foi quem articulou a ação e reforçou o pedido por novas doações.
A PetCamp, parceira da entidade, decidiu contribuir depois de ser informada sobre a situação dos animais em Monte Mor.