A segunda etapa do Concilia Campinas começou com novas condições para quem deseja regularizar débitos inscritos na Dívida Ativa do Município. O prazo para adesão é de 45 dias e pode ser prorrogado por igual período.

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A adesão é feita pela internet, por meio do Ambiente Exclusivo. O programa contempla principalmente dívidas de IPTU e permite o recálculo dos valores pela Taxa Selic, com descontos de até 85% sobre multas e juros e parcelamento em até 60 vezes.

Para facilitar o acesso, a Prefeitura disponibilizou um hotsite com as principais informações, editais e perguntas e respostas sobre o programa. Futuramente, a página também contará com vídeos e tutoriais.

Oportunidade para o contribuinte