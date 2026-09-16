16 de setembro de 2026
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OPORTUNIDADE

Deve para a Prefeitura? Desconto pode chegar a 85%

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Nova etapa do Concilia Campinas oferece descontos de até 85% em multas e juros e parcelamento em até 60 vezes.
Nova etapa do Concilia Campinas oferece descontos de até 85% em multas e juros e parcelamento em até 60 vezes.

A segunda etapa do Concilia Campinas começou com novas condições para quem deseja regularizar débitos inscritos na Dívida Ativa do Município. O prazo para adesão é de 45 dias e pode ser prorrogado por igual período.

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A adesão é feita pela internet, por meio do Ambiente Exclusivo. O programa contempla principalmente dívidas de IPTU e permite o recálculo dos valores pela Taxa Selic, com descontos de até 85% sobre multas e juros e parcelamento em até 60 vezes.

Para facilitar o acesso, a Prefeitura disponibilizou um hotsite com as principais informações, editais e perguntas e respostas sobre o programa. Futuramente, a página também contará com vídeos e tutoriais.

Oportunidade para o contribuinte

O procurador-geral do Município, Roberto Granja, destaca que o programa cria uma oportunidade concreta para quem tem dívidas com a cidade.

“O Concilia Campinas cria uma oportunidade concreta para quem tem uma dívida com o município conseguir regularizar sua situação em condições mais favoráveis. Ao mesmo tempo, é importante para Campinas porque permite recuperar recursos que podem voltar para a cidade na forma de serviços e investimentos. É uma iniciativa que beneficia o contribuinte e também contribui para o equilíbrio das finanças municipais”, afirmou.

Cerca de R$ 4,8 bilhões em débitos estão aptos a serem negociados nesta etapa.

Confira as condições

Edital 01/2026 – Programa Geral

  • Público-alvo: pessoas físicas e jurídicas em geral
  • Limite de valor: não há limite
  • Desconto: até 75% sobre multas e juros após o recálculo pela Selic
  • Parcelamento: até 30 vezes

Edital 02/2026 – Pequenos Devedores

  • Público-alvo: pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte
  • Limite: até 2.270 UFICs (R$ 11.574,73) por inscrição e 12.715 UFICs (R$ 64.833,78) por contribuinte
  • Desconto: até 85% sobre multas e juros após o recálculo pela Selic
  • Parcelamento: até 60 vezes

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