A segunda etapa do Concilia Campinas começou com novas condições para quem deseja regularizar débitos inscritos na Dívida Ativa do Município. O prazo para adesão é de 45 dias e pode ser prorrogado por igual período.
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A adesão é feita pela internet, por meio do Ambiente Exclusivo. O programa contempla principalmente dívidas de IPTU e permite o recálculo dos valores pela Taxa Selic, com descontos de até 85% sobre multas e juros e parcelamento em até 60 vezes.
Para facilitar o acesso, a Prefeitura disponibilizou um hotsite com as principais informações, editais e perguntas e respostas sobre o programa. Futuramente, a página também contará com vídeos e tutoriais.
Oportunidade para o contribuinte
O procurador-geral do Município, Roberto Granja, destaca que o programa cria uma oportunidade concreta para quem tem dívidas com a cidade.
“O Concilia Campinas cria uma oportunidade concreta para quem tem uma dívida com o município conseguir regularizar sua situação em condições mais favoráveis. Ao mesmo tempo, é importante para Campinas porque permite recuperar recursos que podem voltar para a cidade na forma de serviços e investimentos. É uma iniciativa que beneficia o contribuinte e também contribui para o equilíbrio das finanças municipais”, afirmou.
Cerca de R$ 4,8 bilhões em débitos estão aptos a serem negociados nesta etapa.
Confira as condições
Edital 01/2026 – Programa Geral
- Público-alvo: pessoas físicas e jurídicas em geral
- Limite de valor: não há limite
- Desconto: até 75% sobre multas e juros após o recálculo pela Selic
- Parcelamento: até 30 vezes
Edital 02/2026 – Pequenos Devedores
- Público-alvo: pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte
- Limite: até 2.270 UFICs (R$ 11.574,73) por inscrição e 12.715 UFICs (R$ 64.833,78) por contribuinte
- Desconto: até 85% sobre multas e juros após o recálculo pela Selic
- Parcelamento: até 60 vezes