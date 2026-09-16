16 de setembro de 2026
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TRÁFICO

Homem é preso com crack, maconha e cocaína em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/47º BPM/I
Homem tentou fugir da PM, mas foi detido com crack, maconha, cocaína e dinheiro no Parque Vista Alegre.
Homem tentou fugir da PM, mas foi detido com crack, maconha, cocaína e dinheiro no Parque Vista Alegre.

Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (15), no Parque Vista Alegre, em Campinas, após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar.

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Segundo a PM, os policiais faziam patrulhamento pela região quando avistaram o suspeito. Ao perceber a aproximação da equipe, ele correu pela Rua Otacílio Pereira da Silva e desobedeceu às ordens de parada.

Durante a fuga, os agentes perceberam um volume na cintura do homem. Após ser alcançado, ele foi revistado e os policiais encontraram uma sacola preta com porções de substâncias semelhantes a entorpecentes.

Mais de 100 porções apreendidas

Na 2ª Delegacia Seccional de Campinas, o material foi contabilizado. Foram apreendidas 49 porções de crack, 49 porções de cocaína e 18 envelopes de maconha, além de R$ 39,10 em dinheiro.

De acordo com a Polícia Militar, o homem afirmou durante a abordagem que vendia drogas naquele ponto.

O suspeito foi apresentado à autoridade policial e permaneceu à disposição da Justiça.

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