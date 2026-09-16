Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (15), no Parque Vista Alegre, em Campinas, após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar.
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Segundo a PM, os policiais faziam patrulhamento pela região quando avistaram o suspeito. Ao perceber a aproximação da equipe, ele correu pela Rua Otacílio Pereira da Silva e desobedeceu às ordens de parada.
Durante a fuga, os agentes perceberam um volume na cintura do homem. Após ser alcançado, ele foi revistado e os policiais encontraram uma sacola preta com porções de substâncias semelhantes a entorpecentes.
Mais de 100 porções apreendidas
Na 2ª Delegacia Seccional de Campinas, o material foi contabilizado. Foram apreendidas 49 porções de crack, 49 porções de cocaína e 18 envelopes de maconha, além de R$ 39,10 em dinheiro.
De acordo com a Polícia Militar, o homem afirmou durante a abordagem que vendia drogas naquele ponto.
O suspeito foi apresentado à autoridade policial e permaneceu à disposição da Justiça.