Um casal de idosos foi vítima de roubo e agressão na última segunda-feira (14), nas proximidades do Parque da Criança, em Indaiatuba. De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), uma equipe realizava patrulhamento pelo Caminho da Luz quando foi abordada pelo casal, que pediu apoio para acionar uma ambulância.
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O idoso estava com a cabeça coberta e apresentava um corte profundo na mão direita. Inicialmente, o homem afirmou que havia caído e se machucado. No entanto, durante o atendimento, a esposa pediu que ele contasse a verdade.
Após a chegada do serviço de emergência, o idoso relatou que criminosos invadiram sua residência, roubaram cerca de R$ 500 e um celular, além de danificarem o imóvel. Segundo o relato da vítima, as agressões foram feitas com tijoladas.
O casal estava bastante nervoso e, a princípio, não quis informar quem seria o responsável, mas depois revelou que conhecia o autor.
Com as informações repassadas, os guardas identificaram um suspeito e localizaram um endereço ligado a ele, na mesma rua, na casa da mãe do indivíduo, que possui medida protetiva contra o filho.
Outras equipes da Guarda Municipal foram acionadas para dar apoio. Enquanto aguardavam, a mulher, que também recebia atendimento na ambulância, reconheceu o suspeito nas proximidades e o apontou como autor do crime.
Ao perceber a aproximação dos agentes, o homem tentou fugir a pé. Parte das equipes iniciou o acompanhamento, enquanto outras viaturas fizeram um cerco pelas ruas próximas. Durante a fuga, o suspeito tentou pular o muro da casa da própria mãe, mas caiu e continuou correndo. Foi alcançado e detido cerca de 100 a 200 metros depois.
Na abordagem, foram encontrados com o suspeito R$ 403, uma porção de cocaína, uma porção de crack e um celular. O homem foi encaminhado ao Haoc (Hospital Augusto de Oliveira Camargo) antes de ser levado à Delegacia.
O idoso também recebeu atendimento médico e permanece