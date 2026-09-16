Um casal de idosos foi vítima de roubo e agressão na última segunda-feira (14), nas proximidades do Parque da Criança, em Indaiatuba. De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), uma equipe realizava patrulhamento pelo Caminho da Luz quando foi abordada pelo casal, que pediu apoio para acionar uma ambulância.

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O idoso estava com a cabeça coberta e apresentava um corte profundo na mão direita. Inicialmente, o homem afirmou que havia caído e se machucado. No entanto, durante o atendimento, a esposa pediu que ele contasse a verdade.

Após a chegada do serviço de emergência, o idoso relatou que criminosos invadiram sua residência, roubaram cerca de R$ 500 e um celular, além de danificarem o imóvel. Segundo o relato da vítima, as agressões foram feitas com tijoladas.