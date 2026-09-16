A quarta-feira (16) será de céu parcialmente nublado na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Na madrugada, a formação de neblina foi registrada, principalmente perto de corpos d’água, áreas com muita vegetação e rodovias. A névoa deve se dissipar ainda pela manhã.

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Ao longo do dia, os ventos ganham força e podem chegar a velocidades médias de 25 a 30 km/h à noite, deixando a sensação térmica mais baixa e reforçando o frio. As temperaturas variam entre 15°C e 24°C.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).