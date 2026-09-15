Campinas confirmou mais nove casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus da gripe e chegou a 372 registros e 33 mortes em 2026. Apesar do avanço no número de casos, a cidade está há duas semanas sem novas mortes pela doença.

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A Secretaria Municipal de Saúde reforça a vacinação como principal medida de prevenção. O imunizante está disponível nos 69 centros de saúde para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade, sem necessidade de agendamento.

A vacina oferecida neste ano protege contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e B e pode ser aplicada junto com outras doses do Calendário Nacional de Vacinação.

Mais de 363 mil doses aplicadas