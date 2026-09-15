15 de setembro de 2026
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INFLUENZA

Campinas confirma mais nove casos graves de gripe

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Cidade soma 372 casos graves e 33 mortes por influenza em 2026; vacina está disponível para todas as pessoas a partir de 6 meses.
Cidade soma 372 casos graves e 33 mortes por influenza em 2026; vacina está disponível para todas as pessoas a partir de 6 meses.

Campinas confirmou mais nove casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus da gripe e chegou a 372 registros e 33 mortes em 2026. Apesar do avanço no número de casos, a cidade está há duas semanas sem novas mortes pela doença.

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A Secretaria Municipal de Saúde reforça a vacinação como principal medida de prevenção. O imunizante está disponível nos 69 centros de saúde para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade, sem necessidade de agendamento.

A vacina oferecida neste ano protege contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e B e pode ser aplicada junto com outras doses do Calendário Nacional de Vacinação.

Mais de 363 mil doses aplicadas

Desde o início da estratégia de vacinação, em 28 de março, Campinas aplicou 363.664 doses contra a gripe até 1º de setembro.

Entre os públicos prioritários, foram 172.922 doses. A maior cobertura está entre as gestantes, com 83,09%. Entre os idosos, a cobertura é de 57,56%, enquanto entre crianças de 6 meses a menores de 6 anos chega a 54,18%.

A vacinação foi ampliada para toda a população a partir de 6 meses de idade em 1º de junho.

2025 teve 69 mortes

No ano passado, Campinas registrou 561 casos de SRAG por influenza e 69 mortes. Do total de óbitos, 54 vítimas não estavam vacinadas.

Além da vacinação, a Saúde recomenda cuidados como manter os ambientes ventilados, lavar as mãos com frequência e usar máscara em caso de sintomas gripais, especialmente para reduzir a transmissão.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto e, se disponível, a caderneta de vacinação.

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