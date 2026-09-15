Campinas confirmou mais nove casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus da gripe e chegou a 372 registros e 33 mortes em 2026. Apesar do avanço no número de casos, a cidade está há duas semanas sem novas mortes pela doença.
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A Secretaria Municipal de Saúde reforça a vacinação como principal medida de prevenção. O imunizante está disponível nos 69 centros de saúde para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade, sem necessidade de agendamento.
A vacina oferecida neste ano protege contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e B e pode ser aplicada junto com outras doses do Calendário Nacional de Vacinação.
Mais de 363 mil doses aplicadas
Desde o início da estratégia de vacinação, em 28 de março, Campinas aplicou 363.664 doses contra a gripe até 1º de setembro.
Entre os públicos prioritários, foram 172.922 doses. A maior cobertura está entre as gestantes, com 83,09%. Entre os idosos, a cobertura é de 57,56%, enquanto entre crianças de 6 meses a menores de 6 anos chega a 54,18%.
A vacinação foi ampliada para toda a população a partir de 6 meses de idade em 1º de junho.
2025 teve 69 mortes
No ano passado, Campinas registrou 561 casos de SRAG por influenza e 69 mortes. Do total de óbitos, 54 vítimas não estavam vacinadas.
Além da vacinação, a Saúde recomenda cuidados como manter os ambientes ventilados, lavar as mãos com frequência e usar máscara em caso de sintomas gripais, especialmente para reduzir a transmissão.
Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto e, se disponível, a caderneta de vacinação.