A Emdec vai interditar um trecho da Rua Boaventura do Amaral, no Centro de Campinas, nesta quarta-feira (16), para a realização de uma obra da Sanasa.

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O bloqueio será implantado das 20h à 1h, entre a Rua Cônego Cipião e a Avenida Dr. Moraes Salles. A interdição é necessária para a construção de um poço de visita. Durante o período, o trânsito será desviado pelas vias Aquidabã, Luzitana e Dr. Moraes Salles.

Três linhas de ônibus terão alteração

A interdição também vai afetar o itinerário de três linhas do transporte coletivo: 253 (Swift/Vila Boa Vista), 360 (Proença/Castelo) e 364 (Jardim São Fernando).