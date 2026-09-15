15 de setembro de 2026
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BLOQUEIO NOTURNO

Centro terá bloqueio noturno e desvio de três linhas de ônibus

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Emdec
Trecho da Boaventura do Amaral será fechado nesta quarta, das 20h à 1h, para obra da Sanasa; três linhas de ônibus serão afetadas.
Trecho da Boaventura do Amaral será fechado nesta quarta, das 20h à 1h, para obra da Sanasa; três linhas de ônibus serão afetadas.

A Emdec vai interditar um trecho da Rua Boaventura do Amaral, no Centro de Campinas, nesta quarta-feira (16), para a realização de uma obra da Sanasa.

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O bloqueio será implantado das 20h à 1h, entre a Rua Cônego Cipião e a Avenida Dr. Moraes Salles. A interdição é necessária para a construção de um poço de visita. Durante o período, o trânsito será desviado pelas vias Aquidabã, Luzitana e Dr. Moraes Salles.

Três linhas de ônibus terão alteração

A interdição também vai afetar o itinerário de três linhas do transporte coletivo: 253 (Swift/Vila Boa Vista), 360 (Proença/Castelo) e 364 (Jardim São Fernando).

O ponto de ônibus localizado no trecho bloqueado será desativado temporariamente. Os embarques e desembarques deverão ser feitos nos pontos imediatamente anterior ou posterior.

Agentes da Mobilidade Urbana vão acompanhar a circulação, orientar motoristas e usuários do transporte coletivo durante o bloqueio. A realização do serviço poderá ser alterada em caso de condições climáticas desfavoráveis.

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