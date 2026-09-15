A Emdec vai interditar um trecho da Rua Boaventura do Amaral, no Centro de Campinas, nesta quarta-feira (16), para a realização de uma obra da Sanasa.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O bloqueio será implantado das 20h à 1h, entre a Rua Cônego Cipião e a Avenida Dr. Moraes Salles. A interdição é necessária para a construção de um poço de visita. Durante o período, o trânsito será desviado pelas vias Aquidabã, Luzitana e Dr. Moraes Salles.
Três linhas de ônibus terão alteração
A interdição também vai afetar o itinerário de três linhas do transporte coletivo: 253 (Swift/Vila Boa Vista), 360 (Proença/Castelo) e 364 (Jardim São Fernando).
O ponto de ônibus localizado no trecho bloqueado será desativado temporariamente. Os embarques e desembarques deverão ser feitos nos pontos imediatamente anterior ou posterior.
Agentes da Mobilidade Urbana vão acompanhar a circulação, orientar motoristas e usuários do transporte coletivo durante o bloqueio. A realização do serviço poderá ser alterada em caso de condições climáticas desfavoráveis.