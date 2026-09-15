Campinas chegou à metade de setembro com um volume de chuva completamente fora do padrão histórico. Em apenas 15 dias, foram registrados 287,8 milímetros, segundo o Cepagri da Unicamp. A média climatológica para todo o mês de setembro é de apenas 62 mm.

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Isso significa que, antes mesmo de setembro chegar à segunda quinzena, a cidade já recebeu mais de 4,6 vezes a quantidade de chuva normalmente esperada para o mês inteiro. O acumulado corresponde a cerca de 464% da média histórica.

A dimensão do volume fica ainda mais evidente quando comparada com janeiro, tradicionalmente o mês mais chuvoso do ano em Campinas. A média histórica de janeiro é de 278 mm — ou seja, os 287,8 mm registrados em apenas metade de setembro já superam até esse patamar.

Recorde anterior ficou muito para trás