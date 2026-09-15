A criança de apenas 3 anos, que morreu em um prédio na Rua Itapemirim, no Jardim Itayu, em Campinas, na terça-feira (15), foi identificada como Miguel. Ele não conseguiu sair a tempo e acabou perdendo a vida. Outras duas crianças, que são irmãs da vítima, foram socorridas em estado grave.

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Ao todo, sete viaturas e 16 bombeiros foram mobilizados para atender à ocorrência. Segundo a Polícia Militar, as duas crianças sobreviventes conseguiram sair do apartamento em chamas, mas sofreram queimaduras na região do rosto.

As vítimas foram levadas inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento do bairro e, devido à gravidade dos ferimentos, transferidas para outros hospitais da cidade. Uma menina de 6 anos foi encaminhada ao Hospital de Clínicas da Unicamp, e um menino de 4 anos, ao Hospital Mário Gattinho.

Corpo localizado após controle do fogo