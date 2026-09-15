Um adolescente de 13 anos foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas na segunda-feira (14), em Mogi Guaçu. A abordagem foi realizada pela equipe Romu (Rondas Ostensivas Municipais) da Guarda Civil Municipal na Praça Fernando de Noronha, no Jardim Itacolomy.
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Segundo a corporação, os agentes Gonçalves e Codogno perceberam a atitude suspeita do jovem, que estava agachado no local e tentou se afastar ao avistar a viatura se aproximando. Ele foi abordado e se identificou como estudante.
Com o adolescente, os guardas encontraram duas embalagens zip lock contendo maconha e R$ 39,00 em espécie. No entanto, no ponto onde ele estava na praça, foi localizada uma sacola com 28 flaconetes de cocaína e 40 potinhos com pedras de crack.
Conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), o adolescente foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Por determinação da autoridade de plantão, ele permaneceu custodiado à disposição da Justiça. A mãe do adolescente acompanhou todo o procedimento na CPJ.