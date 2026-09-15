Um homem de 43 anos foi preso em flagrante no último domingo (13) suspeito de matar a companheira, de 21 anos, no Jardim Campo Belo, em Campinas. O caso foi registrado como feminicídio qualificado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência na residência do casal e encontraram o corpo da jovem. A perícia identificou marcas no pescoço da vítima compatíveis com estrangulamento.

A Polícia Civil apreendeu objetos que podem auxiliar nas investigações e solicitou exame necroscópico ao Instituto Médico Legal para confirmar a causa da morte.