15 de setembro de 2026
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FEMINICÍDIO

Homem é preso suspeito de estrangular companheira de 21 anos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/SSP
Homem de 43 anos foi preso em flagrante suspeito de matar a companheira, de 21 anos, no Jardim Campo Belo.
Homem de 43 anos foi preso em flagrante suspeito de matar a companheira, de 21 anos, no Jardim Campo Belo.

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante no último domingo (13) suspeito de matar a companheira, de 21 anos, no Jardim Campo Belo, em Campinas. O caso foi registrado como feminicídio qualificado.

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Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência na residência do casal e encontraram o corpo da jovem. A perícia identificou marcas no pescoço da vítima compatíveis com estrangulamento.

A Polícia Civil apreendeu objetos que podem auxiliar nas investigações e solicitou exame necroscópico ao Instituto Médico Legal para confirmar a causa da morte.

O suspeito foi encaminhado à cadeia anexa ao 2º DP (Distrito Policial) de Campinas. A polícia pediu a conversão da prisão em flagrante em preventiva. O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas.

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