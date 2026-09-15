Marilda Pires Campiol e Clovis João Campiol, mais conhecido como “Gaúcho”, morreram em um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (14), na Rodovia SP-133. O veículo em que o casal viajava colidiu com um caminhão durante chuva intensa no trecho entre Cosmópolis e Limeira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Defesa Civil, a caminhonete Toyota Hilux conduzida pelas vítimas trafegava em direção a Limeira quando ocorreu o impacto frontal com o caminhão que vinha no sentido oposto. As causas da colisão seguem sob apuração. Os óbitos foram constatados no local do acidente.

O casal era conhecido na região pela atuação empresarial em Artur Nogueira. Clovis e Marilda fundaram e administravam a Churrascaria Boi Gaúcho. Marilda também geria o Buffet Gran Festas, voltado à realização de eventos corporativos, casamentos e formaturas.