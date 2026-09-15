A mulher encontrada morta na noite da última quinta-feira (10), próxima a um veículo incendiado em uma estrada rural de Mogi Mirim, foi identificada como Raquel Gerolomo, de 44 anos. Empresária, ela morava em Santo Antônio de Posse. A investigação deve esclarecer como Raquel morreu, em que circunstâncias o veículo foi incendiado e se outras pessoas participaram do caso.

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O corpo foi localizado na MMR-231, conhecida como Estrada do Tomateiro, após uma pessoa que passava pelo trecho avistar um carro em chamas e acionar as autoridades.

A GCM (Guarda Civil Municipal) foi ao local, e os Bombeiros foram chamados para conter o incêndio. Após o fogo ser controlado, o corpo de Raquel foi encontrado a cerca de três metros do automóvel.