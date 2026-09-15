Um trecho da Rua Dr. Luiz Carlos Miani, no Jardim Campos Elíseos, em Campinas, será interditado ao tráfego nesta terça-feira (15) para a execução de um serviço da Sanasa.
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O bloqueio será realizado das 8h30 às 13h, entre as ruas Silvia Leite de Godoi e José Estevão Teixeira Mendes. A intervenção é necessária para a troca de uma ventosa de adutora.
Durante o período, a Emdec programou desvio pelas ruas Silvia Leite de Godoi, Jornalista Ernesto Nápoli e José Estevão Teixeira Mendes.
Ônibus não serão afetados
Segundo a Emdec, a interdição não altera o itinerário das linhas do transporte coletivo que passam pela região.
Agentes da Mobilidade Urbana vão realizar o bloqueio, orientar motoristas e acompanhar a circulação durante os trabalhos.
A execução do serviço poderá ser alterada em caso de condições climáticas desfavoráveis.