15 de setembro de 2026
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RUA FECHADA

Rua será interditada por cinco horas no Campos Elíseos

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Trecho da Dr. Luiz Carlos Miani será bloqueado nesta terça, das 8h30 às 13h, para serviço da Sanasa em adutora.
Trecho da Dr. Luiz Carlos Miani será bloqueado nesta terça, das 8h30 às 13h, para serviço da Sanasa em adutora.

Um trecho da Rua Dr. Luiz Carlos Miani, no Jardim Campos Elíseos, em Campinas, será interditado ao tráfego nesta terça-feira (15) para a execução de um serviço da Sanasa.

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O bloqueio será realizado das 8h30 às 13h, entre as ruas Silvia Leite de Godoi e José Estevão Teixeira Mendes. A intervenção é necessária para a troca de uma ventosa de adutora.

Durante o período, a Emdec programou desvio pelas ruas Silvia Leite de Godoi, Jornalista Ernesto Nápoli e José Estevão Teixeira Mendes.

Ônibus não serão afetados

Segundo a Emdec, a interdição não altera o itinerário das linhas do transporte coletivo que passam pela região.

Agentes da Mobilidade Urbana vão realizar o bloqueio, orientar motoristas e acompanhar a circulação durante os trabalhos.

A execução do serviço poderá ser alterada em caso de condições climáticas desfavoráveis.

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