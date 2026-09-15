Um trecho da Rua Dr. Luiz Carlos Miani, no Jardim Campos Elíseos, em Campinas, será interditado ao tráfego nesta terça-feira (15) para a execução de um serviço da Sanasa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O bloqueio será realizado das 8h30 às 13h, entre as ruas Silvia Leite de Godoi e José Estevão Teixeira Mendes. A intervenção é necessária para a troca de uma ventosa de adutora.

Durante o período, a Emdec programou desvio pelas ruas Silvia Leite de Godoi, Jornalista Ernesto Nápoli e José Estevão Teixeira Mendes.

Ônibus não serão afetados