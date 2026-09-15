A circulação em um trecho da Rua Barreto Leme, no Centro de Campinas, será alterada a partir das 10h desta terça-feira (15). A Secretaria Municipal de Transportes vai inverter o sentido único entre as ruas Ernesto Khulmann e José Paulino.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Com a mudança, os veículos passarão a circular da Rua Ernesto Khulmann em direção à Rua José Paulino. A alteração será formalizada pela Resolução nº 282/2026 e terá nova sinalização implantada pela Emdec.

A medida foi adotada para melhorar a fluidez do trânsito em uma região que recebe obras de infraestrutura e concentra movimento intenso nas proximidades do Mercado Municipal.

Obras do piscinão influenciam mudança