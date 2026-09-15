A circulação em um trecho da Rua Barreto Leme, no Centro de Campinas, será alterada a partir das 10h desta terça-feira (15). A Secretaria Municipal de Transportes vai inverter o sentido único entre as ruas Ernesto Khulmann e José Paulino.
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Com a mudança, os veículos passarão a circular da Rua Ernesto Khulmann em direção à Rua José Paulino. A alteração será formalizada pela Resolução nº 282/2026 e terá nova sinalização implantada pela Emdec.
A medida foi adotada para melhorar a fluidez do trânsito em uma região que recebe obras de infraestrutura e concentra movimento intenso nas proximidades do Mercado Municipal.
Obras do piscinão influenciam mudança
O trecho fica próximo às obras do Reservatório RS-1, conhecido como piscinão da Praça da Ópera. A estrutura faz parte do sistema de macrodrenagem subterrânea implantado no Centro para reduzir os impactos de enchentes na bacia do córrego Serafim.
Segundo a Prefeitura, a nova configuração viária busca reorganizar a circulação enquanto as intervenções avançam na região.
Agentes da Mobilidade Urbana vão acompanhar o tráfego após a mudança e monitorar o comportamento dos motoristas no trecho.