15 de setembro de 2026
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SENTIDO INVERTIDO

Barreto Leme muda de direção a partir das 10h

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Trecho da Rua Barreto Leme muda de direção nesta terça-feira, entre Ernesto Khulmann e José Paulino, por causa das obras no Centro.
Trecho da Rua Barreto Leme muda de direção nesta terça-feira, entre Ernesto Khulmann e José Paulino, por causa das obras no Centro.

A circulação em um trecho da Rua Barreto Leme, no Centro de Campinas, será alterada a partir das 10h desta terça-feira (15). A Secretaria Municipal de Transportes vai inverter o sentido único entre as ruas Ernesto Khulmann e José Paulino.

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Com a mudança, os veículos passarão a circular da Rua Ernesto Khulmann em direção à Rua José Paulino. A alteração será formalizada pela Resolução nº 282/2026 e terá nova sinalização implantada pela Emdec.

A medida foi adotada para melhorar a fluidez do trânsito em uma região que recebe obras de infraestrutura e concentra movimento intenso nas proximidades do Mercado Municipal.

Obras do piscinão influenciam mudança

O trecho fica próximo às obras do Reservatório RS-1, conhecido como piscinão da Praça da Ópera. A estrutura faz parte do sistema de macrodrenagem subterrânea implantado no Centro para reduzir os impactos de enchentes na bacia do córrego Serafim.

Segundo a Prefeitura, a nova configuração viária busca reorganizar a circulação enquanto as intervenções avançam na região.

Agentes da Mobilidade Urbana vão acompanhar o tráfego após a mudança e monitorar o comportamento dos motoristas no trecho.

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