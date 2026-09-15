15 de setembro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Campinas fecha primeira quinzena de setembro com mais chuva

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Terça-feira fecha a primeira quinzena de setembro com novas pancadas, temperaturas amenas e rajadas de vento em Campinas.
Terça-feira fecha a primeira quinzena de setembro com novas pancadas, temperaturas amenas e rajadas de vento em Campinas.

A terça-feira fecha a primeira quinzena de setembro muito chuvosa em Campinas com o quê? Mais chuva.

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A instabilidade que vem marcando praticamente todo o mês continua. A previsão aponta para cerca de 7 milímetros de chuva, distribuídos em pancadas rápidas ao longo do dia. O sol até pode aparecer entre nuvens, mas não será suficiente para firmar o tempo.

O clima continua ameno em Campinas. A terça-feira começa com 14°C e a máxima não passa dos 20°C. A umidade permanece elevada, enquanto as rajadas de vento podem chegar a cerca de 32 km/h.

Campinas chega, assim, à metade de setembro mantendo um cenário completamente diferente daquele registrado em agosto, quando predominaram os longos períodos de calor e tempo seco.

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