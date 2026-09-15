A terça-feira fecha a primeira quinzena de setembro muito chuvosa em Campinas com o quê? Mais chuva.

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A instabilidade que vem marcando praticamente todo o mês continua. A previsão aponta para cerca de 7 milímetros de chuva, distribuídos em pancadas rápidas ao longo do dia. O sol até pode aparecer entre nuvens, mas não será suficiente para firmar o tempo.

O clima continua ameno em Campinas. A terça-feira começa com 14°C e a máxima não passa dos 20°C. A umidade permanece elevada, enquanto as rajadas de vento podem chegar a cerca de 32 km/h.