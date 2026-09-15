Um homem suspeito de participar de um roubo a residência que manteve um casal refém foi preso pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (14), em Campinas. O crime ocorreu no bairro Vida Nova e terminou com o roubo de objetos pessoais, joias, perfumes, dinheiro e um veículo das vítimas.

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Após receber informações sobre os automóveis utilizados na ação, policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior localizaram um Fiat Palio apontado como veículo de apoio ao roubo circulando pela Avenida Ruy Rodriguez. A abordagem ocorreu nas proximidades de um hipermercado.

Segundo a PM, uma porção de droga foi encontrada com o motorista. Dentro do Palio, os policiais localizaram uma máscara do tipo balaclava, luvas, peças de roupa e um aparelho celular, materiais que foram apreendidos para auxiliar na investigação.

Vítima reconheceu suspeito