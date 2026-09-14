O gerente e o subgerente de um açougue foram presos em flagrante em Indaiatuba depois que a Polícia Civil encontrou cerca de 350 quilos de carnes impróprias para consumo no estabelecimento. Segundo a investigação, os responsáveis utilizavam nitrito de sódio nos produtos deteriorados para esconder o mau cheiro e modificar a coloração, antes de colocá-los à venda.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ação foi realizada pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), vinculada à Deic, após denúncias sobre irregularidades no comércio. Durante a vistoria, os policiais localizaram carnes vencidas e outros produtos em processo de deterioração.

O nitrito de sódio, segundo a apuração policial, era aplicado justamente para dar uma aparência melhor às peças e reduzir os sinais de deterioração percebidos pelo consumidor. A substância foi apontada pelos investigadores como parte do mecanismo usado para manter os produtos expostos à venda.

Coração suíno era usado em hambúrguer e carne moída