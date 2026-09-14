A Câmara de Campinas marcou para quarta-feira (16), às 18h, a posse de Tak Wu (Cidadania) como novo vereador da cidade. A cerimônia será realizada na abertura da 51ª Reunião Ordinária de 2026, no Plenário José Maria Matosinho.
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Tak é o primeiro suplente da Federação PSDB/Cidadania e foi convocado para assumir a vaga deixada por Vini Oliveira, cassado pelo plenário da Câmara na última quarta-feira (9) por quebra de decoro parlamentar.
A definição da data encerra a expectativa em torno da posse. Na sexta-feira (11), Tak esteve na Câmara para uma visita ao presidente Luiz Rossini (Republicanos), conheceu o gabinete que deverá ocupar e conversou sobre sua futura atuação no Legislativo, mas naquele momento a data ainda não havia sido definida.
Posse será na abertura da sessão
Divulgação/CMC
Segundo a Câmara, a posse será realizada com base no artigo 12 do Regimento Interno da Casa. A cerimônia antecederá os trabalhos da 51ª Reunião Ordinária.
O plenário fica na sede do Legislativo, com entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66, na Ponte Preta.
Nascido em Hong Kong, Tak Chung Wu é brasileiro naturalizado, advogado e tem trajetória ligada à administração pública, relações internacionais, assistência social e voluntariado.
Ele também já atuou em funções na Prefeitura de Campinas e em iniciativas voltadas à aproximação entre Campinas e instituições chinesas.
Vaga foi aberta após cassação de Vini
Tak recebeu 956 votos nas eleições municipais de 2024 e ficou como primeiro suplente da Federação PSDB/Cidadania.
A vaga surgiu após a cassação de Vini Oliveira, aprovada por 23 votos a 5, em uma sessão que durou quase cinco horas e meia.
Depois da perda do mandato, a Câmara iniciou os procedimentos administrativos para substituição, incluindo a exoneração dos assessores do antigo gabinete e a convocação formal do suplente.
Com a posse marcada para quarta-feira, Tak passará a integrar oficialmente o plenário e deverá ocupar o gabinete 3, no térreo da Câmara.