A Câmara de Campinas marcou para quarta-feira (16), às 18h, a posse de Tak Wu (Cidadania) como novo vereador da cidade. A cerimônia será realizada na abertura da 51ª Reunião Ordinária de 2026, no Plenário José Maria Matosinho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Tak é o primeiro suplente da Federação PSDB/Cidadania e foi convocado para assumir a vaga deixada por Vini Oliveira, cassado pelo plenário da Câmara na última quarta-feira (9) por quebra de decoro parlamentar.

A definição da data encerra a expectativa em torno da posse. Na sexta-feira (11), Tak esteve na Câmara para uma visita ao presidente Luiz Rossini (Republicanos), conheceu o gabinete que deverá ocupar e conversou sobre sua futura atuação no Legislativo, mas naquele momento a data ainda não havia sido definida.

Posse será na abertura da sessão