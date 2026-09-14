O Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência Sorri Campinas, na Vila Teixeira, foi furtado e vandalizado durante o fim de semana. Funcionários encontraram a unidade com cômodos revirados, móveis destruídos e diversos itens levados ao chegarem para trabalhar nesta segunda-feira (14).

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Entre os objetos furtados estão itens de cozinha usados no preparo das refeições, alimentos, um micro-ondas e componentes da instalação elétrica, como interruptores de luz. A Polícia Civil esteve no imóvel para realizar perícia e um boletim de ocorrência está sendo registrado.

A unidade, localizada na Rua Rouxinol, atende cerca de 30 adultos por dia e é conveniada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social.

Atendimento parcial nesta segunda