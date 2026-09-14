14 de setembro de 2026
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VANDALISMO

Centro para pessoas com deficiência é furtado em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Sorri Campinas teve móveis destruídos, alimentos e equipamentos furtados; atendimento ocorre parcialmente nesta segunda-feira.
Sorri Campinas teve móveis destruídos, alimentos e equipamentos furtados; atendimento ocorre parcialmente nesta segunda-feira.

Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência Sorri Campinas, na Vila Teixeira, foi furtado e vandalizado durante o fim de semana. Funcionários encontraram a unidade com cômodos revirados, móveis destruídos e diversos itens levados ao chegarem para trabalhar nesta segunda-feira (14).

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Entre os objetos furtados estão itens de cozinha usados no preparo das refeições, alimentos, um micro-ondas e componentes da instalação elétrica, como interruptores de luz. A Polícia Civil esteve no imóvel para realizar perícia e um boletim de ocorrência está sendo registrado.

A unidade, localizada na Rua Rouxinol, atende cerca de 30 adultos por dia e é conveniada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social.

Atendimento parcial nesta segunda

Por causa dos danos, o funcionamento nesta segunda-feira ocorre de forma parcial. Segundo a Secretaria, o atendimento está sendo feito preferencialmente na casa dos assistidos.

A expectativa é que a rotina da unidade seja normalizada nesta terça-feira, após as providências emergenciais e a avaliação dos prejuízos causados pela invasão.

A Sorri Campinas oferece serviço de proteção especial para pessoas com deficiência entre 18 e 60 anos e suas famílias, especialmente em situação de vulnerabilidade social.

Unidade oferece oficinas e acompanhamento

Os usuários são encaminhados ao serviço pelo Creas, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social.

Além do acompanhamento, a unidade oferece atividades de desenvolvimento pessoal e social, como oficinas de autocuidado, artesanato, música, teatro e expressão.

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