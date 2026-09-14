A Câmara de Campinas terá uma Ordem do Dia carregada nesta segunda-feira (14), com projetos novos, matérias em regime de urgência e propostas que ficaram represadas após a falta de quórum na última sessão ordinária. Entre os destaques está um projeto que reserva pelo menos 30% das novas vagas em atividades de artes marciais financiadas ou apoiadas pelo município para estudantes da rede pública municipal.
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A pauta extensa é reflexo direto da quarta-feira (9), um dos dias mais longos e tensos do ano no Legislativo campineiro. Pela manhã, os vereadores participaram da sessão extraordinária que julgou Vini Oliveira (Cidadania) e terminou, depois de quase cinco horas e meia, com a cassação do mandato por 23 votos a 5. À noite, quando a Câmara retomou os trabalhos para a 49ª Reunião Ordinária, as ausências pesaram: apenas 16 vereadores estavam presentes durante a Ordem do Dia, número insuficiente para que as votações prosseguissem.
Com isso, projetos que estavam prontos para análise acabaram transferidos e reaparecem agora na 50ª Reunião Ordinária, marcada para as 18h. Entre eles está a proposta do vereador Hebert Ganem (Podemos) que prevê placas com orientações de silêncio em instituições e locais frequentados por pessoas com transtorno do espectro autista.
Artes marciais para alunos da rede municipal
Um dos projetos que entram pela primeira vez em votação nesta segunda é o PL 217/25, do vereador Benê Lima (PL). A proposta determina que pelo menos 30% das vagas abertas em novas turmas de artes marciais promovidas, conveniadas, financiadas ou subsidiadas pelo poder público municipal sejam destinadas a alunos matriculados na rede municipal de ensino.
Para utilizar as vagas reservadas, o estudante deverá comprovar a matrícula por meio de declaração ou documento oficial emitido pela escola. Academias, centros esportivos e outras instituições que recebam apoio do município também terão de adaptar seus processos de inscrição para cumprir a reserva.
Na justificativa, o autor argumenta que modalidades de luta podem ser utilizadas como instrumentos de inclusão social e desenvolvimento de disciplina, respeito, autoconfiança e autocontrole. O projeto será analisado em primeira discussão.
Limpeza digital volta ao plenário
Também retorna à pauta o projeto que cria a Semana Municipal da Limpeza Digital, de autoria de Wagner Romão (PT) e Luis Yabiku (Republicanos). A matéria já havia passado pela primeira discussão e está agora em segunda votação, em regime de urgência.
A proposta estava justamente entre os projetos prejudicados pela falta de quórum na reunião anterior. O texto cria uma semana de conscientização sobre organização e descarte de dados digitais, arquivos, mensagens e outros conteúdos armazenados em dispositivos e plataformas.
Outro projeto adiado da quarta-feira é o de Hebert Ganem, que prevê a instalação de placas com a mensagem relacionada à necessidade de silêncio em instituições e estabelecimentos, públicos ou privados, que atendam pessoas com TEA.
Aborto também entra na pauta
Entre as matérias adiadas está ainda o PL 178/25, de Nick Schneider (PL), que obriga a instalação de placas ou cartazes informativos sobre aborto nos locais definidos pelo projeto. A proposta será analisada em primeira discussão.
A Câmara também deverá votar uma série de honrarias e denominações de espaços públicos. Entre elas estão diplomas de mérito educacional, jurídico, esportivo, Noel Rosa e Zumbi dos Palmares, além da concessão de título de Cidadã Campineira.
Também aparecem na Ordem do Dia projetos para denominação de praça e vias públicas e a criação do Dia do Juiz de Paz no calendário oficial de Campinas.
Ressaca de uma quarta-feira histórica
A sessão desta segunda acaba, assim, funcionando também como uma espécie de reposição da agenda legislativa interrompida pela cassação de Vini Oliveira. Na quarta-feira, o julgamento dominou o Legislativo durante praticamente todo o dia e provocou forte mobilização política dentro e fora do plenário.
Depois da sessão extraordinária que terminou com a primeira cassação efetivamente aprovada pelo plenário da Câmara de Campinas, a reunião ordinária chegou a ser aberta à noite, mas perdeu quórum no momento destinado às votações.
Agora, com projetos acumulados e novas matérias adicionadas em regime de urgência, os vereadores terão uma das pautas mais extensas das últimas sessões. A 50ª Reunião Ordinária começa às 18h, no plenário da Câmara.