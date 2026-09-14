A Câmara de Campinas terá uma Ordem do Dia carregada nesta segunda-feira (14), com projetos novos, matérias em regime de urgência e propostas que ficaram represadas após a falta de quórum na última sessão ordinária. Entre os destaques está um projeto que reserva pelo menos 30% das novas vagas em atividades de artes marciais financiadas ou apoiadas pelo município para estudantes da rede pública municipal.

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A pauta extensa é reflexo direto da quarta-feira (9), um dos dias mais longos e tensos do ano no Legislativo campineiro. Pela manhã, os vereadores participaram da sessão extraordinária que julgou Vini Oliveira (Cidadania) e terminou, depois de quase cinco horas e meia, com a cassação do mandato por 23 votos a 5. À noite, quando a Câmara retomou os trabalhos para a 49ª Reunião Ordinária, as ausências pesaram: apenas 16 vereadores estavam presentes durante a Ordem do Dia, número insuficiente para que as votações prosseguissem.

Com isso, projetos que estavam prontos para análise acabaram transferidos e reaparecem agora na 50ª Reunião Ordinária, marcada para as 18h. Entre eles está a proposta do vereador Hebert Ganem (Podemos) que prevê placas com orientações de silêncio em instituições e locais frequentados por pessoas com transtorno do espectro autista.

Artes marciais para alunos da rede municipal