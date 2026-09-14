A Prefeitura de Campinas mantém fechados nesta segunda-feira (14) os parques e bosques das regiões Norte, Noroeste e Sul, onde o acumulado de chuva das últimas 72 horas ainda permanece acima de 80 milímetros.
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Já as áreas verdes das regiões Centro/Leste e Sudoeste foram reabertas, depois que os índices ficaram abaixo desse limite. A situação será novamente avaliada em 24 horas.
O fechamento preventivo segue o Decreto nº 24.175/2025, que determina a suspensão da visitação quando o volume acumulado de chuva em 72 horas chega a 80 milímetros. A medida busca reduzir riscos associados a solo encharcado, quedas de galhos e árvores, inclusive em exemplares aparentemente saudáveis.
Norte tem maior acumulado
A região Norte registra o maior volume entre as áreas ainda interditadas, com 149,1 mm em 72 horas. Permanecem fechados o Bosque Parque da Mata, Bosque Silvia Brandão Bertazzoli Bellucci, Bosque dos Alemães, Bosque dos Italianos, Parque Ecológico Hermógenes de Freitas Leitão Filho e a Pedreira do Chapadão.
Na região Noroeste, o acumulado é de 112,8 mm, mantendo fechado o Bosque Ferdinando Tilli. Já na região Sul, onde foram registrados 95 mm, seguem interditados o Bosque São José, Bosque dos Artistas, Bosque dos Guarantãs, Lagoa do Jambeiro, Parque Ecológico Benevenuto Tilli, Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim e Parque das Águas.
Taquaral e outras áreas reabrem
Na região Centro/Leste, o acumulado caiu para 76 mm, permitindo a reabertura de espaços como Bosque Chico Mendes, Bosque da Paz Yitzhak Rabin, Lago do Café e Lagoa do Taquaral.
O Bosque dos Jequitibás também está liberado pela regra da chuva, mas permanece fechado nesta segunda-feira por causa do funcionamento regular do espaço, que não abre às segundas-feiras.
Na região Sudoeste, com 62 mm acumulados, foram reabertos o Bosque Augusto Ruschi, Bosque dos Cambarás, Parque Ecológico Dom Bosco, Parque Linear Capivari, Parque Municipal Luciano do Valle e Praça da Juventude Alessandro Monare.