A Prefeitura de Campinas mantém fechados nesta segunda-feira (14) os parques e bosques das regiões Norte, Noroeste e Sul, onde o acumulado de chuva das últimas 72 horas ainda permanece acima de 80 milímetros.

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Já as áreas verdes das regiões Centro/Leste e Sudoeste foram reabertas, depois que os índices ficaram abaixo desse limite. A situação será novamente avaliada em 24 horas.

O fechamento preventivo segue o Decreto nº 24.175/2025, que determina a suspensão da visitação quando o volume acumulado de chuva em 72 horas chega a 80 milímetros. A medida busca reduzir riscos associados a solo encharcado, quedas de galhos e árvores, inclusive em exemplares aparentemente saudáveis.

Norte tem maior acumulado