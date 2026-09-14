O nível do Rio Capivari começou a baixar após atingir 2,98 metros no domingo (13), mas a situação ainda exige atenção em Capivari. Na medição feita às 5h45 desta segunda-feira (14), o rio marcava 2,76 metros, ainda acima da cota de extravasamento, fixada em 2,35 metros.

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Por causa disso, o município permanece em Estado de Alerta. A Defesa Civil mantém equipes mobilizadas para acompanhar o comportamento do rio e as áreas consideradas de risco.

A cheia provocou a retirada preventiva de 23 famílias de suas residências. Desse total, 15 famílias, com 27 pessoas, estão desabrigadas e foram acolhidas na Escola Municipal Aldo Silveira. Outras oito famílias estão desalojadas e foram para casas de parentes.

Comportas foram abertas antes do pico