O nível do Rio Capivari começou a baixar após atingir 2,98 metros no domingo (13), mas a situação ainda exige atenção em Capivari. Na medição feita às 5h45 desta segunda-feira (14), o rio marcava 2,76 metros, ainda acima da cota de extravasamento, fixada em 2,35 metros.
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Por causa disso, o município permanece em Estado de Alerta. A Defesa Civil mantém equipes mobilizadas para acompanhar o comportamento do rio e as áreas consideradas de risco.
A cheia provocou a retirada preventiva de 23 famílias de suas residências. Desse total, 15 famílias, com 27 pessoas, estão desabrigadas e foram acolhidas na Escola Municipal Aldo Silveira. Outras oito famílias estão desalojadas e foram para casas de parentes.
Comportas foram abertas antes do pico
Na quarta-feira (9), antes da elevação mais intensa do nível, a Defesa Civil pediu à Raízen a abertura total das comportas da Barragem Leopoldina. A medida foi adotada de forma preventiva diante da previsão de fortes chuvas na cabeceira do Rio Capivari.
O objetivo foi ampliar o escoamento da água e tentar reduzir os impactos da cheia no município.
Mesmo com a queda registrada nesta segunda-feira, a Defesa Civil reforça que moradores de áreas vulneráveis devem permanecer atentos e seguir as orientações das equipes em campo.
Vias seguem sob atenção
Na atualização divulgada às 15h de domingo (13), 15 pontos apresentavam alagamentos ou interdições em diferentes regiões da cidade.
Entre os locais estavam trechos das ruas João Moretti, Miguel Assad, Padre Haroldo, Bruno Rocco, Osmar Galvão, Carlos Pinto Antunes, João Nicolucci, Bento Dias, Carlos Toledo Piza, Alcides Pires de Campos, Juventino Antunes de Moraes e São Paulo, além da Avenida Benedicto Martins de Camargo, Avenida Duque de Caxias e o cruzamento das ruas João Vaz e Antônio Pires.
A orientação é para que motoristas e pedestres não atravessem áreas alagadas ou com correnteza e respeitem os bloqueios e a sinalização implantada pelas equipes.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo 199 ou (19) 3492-3186, a Guarda Civil pelo 153 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.