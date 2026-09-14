O prefeito de Indaiatuba, Dr. Custódio Tavares (MDB), sancionou a Lei 8.566/2026, que autoriza um convênio com a concessionária Via Colinas para viabilizar obras viárias entre os quilômetros 51 e 54 da marginal sul da Rodovia Santos Dumont (SP-075), no sentido Indaiatuba-Salto.
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As intervenções se concentram principalmente na região do Terminal Rodoviário Vereador Maurílio Gonçalves Pinto e do Distrito Industrial, onde o município identifica pontos de conflito e grande fluxo de veículos. O projeto inclui novas alças de acesso, mudanças na geometria de trevos, sistema binário em vias do entorno e ampliação da capacidade de circulação.
As obras da marginal sul se somam às intervenções já em andamento na marginal norte. A proposta é reorganizar os acessos e reduzir conflitos entre veículos em uma das áreas de maior movimento de entrada e saída da cidade.
Nova alça no km 54
Entre as principais mudanças previstas está a construção de uma nova alça de saída no km 54, que permitirá acesso direto ao terminal rodoviário para quem trafega no sentido Salto.
No entorno da rodoviária, também será implantado um sistema binário, com alterações no sentido de circulação das ruas, além de uma nova ligação entre o terminal e a Rua do Badin.
Segundo a Prefeitura, a reorganização deve melhorar a distribuição dos fluxos locais e reduzir cruzamentos e manobras considerados de maior risco.
Trevo do Polo Shopping será redesenhado
Outra intervenção importante ocorrerá no atual trevo de acesso ao Polo Shopping e ao terminal rodoviário, no km 53. O dispositivo ganhará uma nova geometria e também terá sistema binário nas vias próximas.
O projeto prevê ainda uma nova ligação com a Rua Emílio Lopes de Cruz, facilitando o acesso ao Jardim Belo Horizonte.
Já no km 51, a alça existente para entrada no Distrito Industrial será ampliada e passará a contar com duas faixas de rolamento.
Região concentra grande fluxo
As mudanças devem atingir diretamente moradores dos bairros próximos, trabalhadores do polo industrial e comercial, passageiros do terminal rodoviário e empresas instaladas na região.
Para o prefeito, as obras atendem a um problema criado pelo crescimento da cidade e pela concentração de tráfego no eixo do terminal e do Distrito Industrial. A expectativa é melhorar a fluidez, mas principalmente reduzir o risco de acidentes.
O secretário de Mobilidade Urbana, Diego Vido, classificou o trecho como um dos nós viários mais complexos de Indaiatuba e afirmou que a reorganização busca eliminar pontos de conflito históricos.