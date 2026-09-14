O prefeito de Indaiatuba, Dr. Custódio Tavares (MDB), sancionou a Lei 8.566/2026, que autoriza um convênio com a concessionária Via Colinas para viabilizar obras viárias entre os quilômetros 51 e 54 da marginal sul da Rodovia Santos Dumont (SP-075), no sentido Indaiatuba-Salto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As intervenções se concentram principalmente na região do Terminal Rodoviário Vereador Maurílio Gonçalves Pinto e do Distrito Industrial, onde o município identifica pontos de conflito e grande fluxo de veículos. O projeto inclui novas alças de acesso, mudanças na geometria de trevos, sistema binário em vias do entorno e ampliação da capacidade de circulação.

As obras da marginal sul se somam às intervenções já em andamento na marginal norte. A proposta é reorganizar os acessos e reduzir conflitos entre veículos em uma das áreas de maior movimento de entrada e saída da cidade.

Nova alça no km 54