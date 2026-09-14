14 de setembro de 2026
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ARMA APREENDIDA

PM encontra revólver escondido na cintura de adolescente

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/47º BPM/I
Revólver calibre .32 foi encontrado com adolescente durante abordagem a três jovens na região do Vida Nova.
Revólver calibre .32 foi encontrado com adolescente durante abordagem a três jovens na região do Vida Nova.

A Polícia Militar apreendeu um revólver calibre .32 com a numeração suprimida durante uma abordagem na região do Vida Nova, em Campinas, na noite de domingo (13). A arma foi localizada com uma adolescente.

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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando avistou três adolescentes caminhando pela via. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles fugiram a pé, mas acabaram abordados pouco depois.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os dois adolescentes do sexo masculino. Já com a adolescente, os policiais visualizaram um revólver escondido na região da cintura, sob a blusa de frio.

Os três foram levados à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, acompanhados da responsável, junto com a arma apreendida. Após a apresentação da ocorrência, o delegado de plantão determinou a liberação dos adolescentes para a responsável.

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