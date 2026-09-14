14 de setembro de 2026
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MANDADO CUMPRIDO

Carrinho abandonado chama atenção e termina em prisão

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/47º BPM/I
Homem foi abordado após abandonar carrinho de supermercado na Vila Pompeia; contra ele havia mandado por tráfico de drogas.
Homem foi abordado após abandonar carrinho de supermercado na Vila Pompeia; contra ele havia mandado por tráfico de drogas.

A Polícia Militar capturou neste domingo (13) um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas na Vila Pompeia, em Campinas. A abordagem foi feita por policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior durante patrulhamento pelo bairro.

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Segundo a PM, o homem empurrava um carrinho de supermercado com diversos objetos quando percebeu a aproximação da viatura. Ele então abandonou o carrinho e passou a caminhar rapidamente, sendo abordado logo depois pelos policiais.

Nada de ilícito foi encontrado durante a busca pessoal. No entanto, após consulta aos sistemas policiais, a equipe constatou a existência de um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

O homem foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde o mandado foi confirmado. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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