A Polícia Militar capturou neste domingo (13) um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas na Vila Pompeia, em Campinas. A abordagem foi feita por policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior durante patrulhamento pelo bairro.

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Segundo a PM, o homem empurrava um carrinho de supermercado com diversos objetos quando percebeu a aproximação da viatura. Ele então abandonou o carrinho e passou a caminhar rapidamente, sendo abordado logo depois pelos policiais.

Nada de ilícito foi encontrado durante a busca pessoal. No entanto, após consulta aos sistemas policiais, a equipe constatou a existência de um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.