A Polícia Militar apreendeu 281 porções de drogas durante uma ocorrência no Residencial Sírius, em Campinas, nesta sexta-feira (11). Entre os entorpecentes encontrados estavam cocaína, haxixe, maconha e K2.

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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a equipe foi até o condomínio após receber informações sobre a comercialização de drogas no local. Na chegada, os policiais encontraram um grupo na área externa e alguns indivíduos fugiram ao perceber a aproximação da viatura.

Durante a abordagem, uma mulher deixou cair uma máquina de cartão nas proximidades de um Ford Fiesta. Os policiais fizeram buscas no veículo e localizaram 161 papelotes de cocaína, 57 porções de haxixe, 39 papelotes de maconha e 24 papelotes de K2, além de R$ 80 em dinheiro.