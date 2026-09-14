A Unicamp, o Instituto Butantan e o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) lançaram a Rede Brasileira de Reprodução Assistida e Germoplasma Murino (Rebragem), iniciativa que pretende organizar nacionalmente a preservação de linhagens de roedores utilizadas em pesquisas biomédicas.

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A proposta é criar uma estrutura compartilhada para criopreservação de material genético, reprodução assistida e formação de pesquisadores, reduzindo a necessidade de manter grandes colônias de animais vivos de forma permanente. A cerimônia de lançamento ocorreu na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp.

A criação da rede responde ao crescimento do uso de modelos animais geneticamente modificados, que exigem acompanhamento sanitário e genético constante, espaço físico e custos elevados de manutenção. Com o congelamento e armazenamento do material genético, essas linhagens podem ser preservadas e recuperadas quando houver necessidade de novos experimentos.

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