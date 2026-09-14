A Unicamp, o Instituto Butantan e o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) lançaram a Rede Brasileira de Reprodução Assistida e Germoplasma Murino (Rebragem), iniciativa que pretende organizar nacionalmente a preservação de linhagens de roedores utilizadas em pesquisas biomédicas.
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A proposta é criar uma estrutura compartilhada para criopreservação de material genético, reprodução assistida e formação de pesquisadores, reduzindo a necessidade de manter grandes colônias de animais vivos de forma permanente. A cerimônia de lançamento ocorreu na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp.
A criação da rede responde ao crescimento do uso de modelos animais geneticamente modificados, que exigem acompanhamento sanitário e genético constante, espaço físico e custos elevados de manutenção. Com o congelamento e armazenamento do material genético, essas linhagens podem ser preservadas e recuperadas quando houver necessidade de novos experimentos.
Cemib já mantém mais de 100 linhagens
O Centro Multidisciplinar para Investigação Biológica na Área da Ciência em Animais de Laboratório, o Cemib, da Unicamp, já mantém mais de 100 linhagens criopreservadas e trabalha na distribuição de cópias de segurança entre as instituições integrantes da rede.
O germoplasma é o material genético capaz de transmitir características hereditárias entre gerações. No caso dos roedores de laboratório, sua conservação permite preservar as características dos modelos experimentais sem a necessidade de manter continuamente os animais em reprodução.
A Unicamp chega à iniciativa com uma experiência acumulada de décadas. O Cemib tem 47 anos de atuação, enquanto a estrutura voltada à criopreservação e reprodução assistida funciona desde 1989.
Menos animais e menor custo
Um dos pilares da Rebragem é a aplicação dos chamados três Rs do uso responsável de animais em pesquisas: redução, refinamento e substituição. Na prática, a preservação genética permite diminuir o número de animais mantidos em biotérios e reduzir descartes associados à reprodução contínua de colônias.
Segundo os pesquisadores envolvidos, a estratégia também ajuda a reduzir custos operacionais e melhora a reprodutibilidade científica. Ao conservar o material genético original, os laboratórios conseguem recuperar futuramente modelos com as mesmas características usadas em estudos anteriores.
Outro benefício é evitar alterações genéticas que podem surgir ao longo de sucessivas gerações de animais mantidos continuamente em reprodução.
Rede terá alcance nacional
Além de estruturar um repositório de germoplasma de roedores de laboratório, a Rebragem pretende ampliar a troca de tecnologias entre centros de pesquisa e desenvolver programas de capacitação para profissionais da área.
A coordenadora do Cemib, Daniele Masselli Rodrigues Demolin, classificou a criação da rede como um marco para a ciência brasileira pela aproximação com modelos internacionais de biossegurança e colaboração científica.
Também participaram do lançamento representantes do Instituto Butantan, Ipen, Fapesp, CNPEM e da Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório.