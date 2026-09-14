14 de setembro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Segunda terá chuva e queda na temperatura

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Segunda-feira terá nebulosidade, chuva moderada e queda nas temperaturas na RMC, segundo o Cepagri.
Segunda-feira terá nebulosidade, chuva moderada e queda nas temperaturas na RMC, segundo o Cepagri.

A nebulosidade e a instabilidade seguem predominando sobre a RMC (Região Metropolitana de Campinas) nesta segunda-feira (14). O dia deve registrar chuvas de intensidade moderada, com possibilidade de rajadas de vento pontuais.

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As temperaturas também caem em relação aos dias anteriores, com a máxima prevista de aproximadamente 20°C no período da tarde.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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