Um homem de 48 anos foi preso pela Polícia Civil durante uma investigação sobre furtos de gado na região de Espírito Santo do Pinhal. Ele foi localizado em uma propriedade rural de Itapira, na região de Campinas.
No local, foi encontrada uma caminhonete Nissan Frontier com placas que, segundo a polícia, pertenciam a outro veículo. A operação aconteceu na noite de sexta-feira, 11, e reuniu equipes das delegacias de Espírito Santo do Pinhal e Aguaí.
A ação foi desencadeada depois que três bovinos foram furtados de uma propriedade rural e informações sobre o possível destino dos animais passaram a ser compartilhadas entre as forças de segurança.
Na propriedade investigada, a Frontier estava escondida entre duas construções. A consulta da identificação do veículo apontou uma inconsistência nas placas. O proprietário da caminhonete correspondente às placas, morador de Jaboticabal, foi localizado e afirmou que seu veículo estava em uma oficina mecânica.
Os policiais também encontraram oito bovinos no imóvel. A procedência dos animais será investigada e a Polícia Civil esclareceu que a presença deles na propriedade não é suficiente para afirmar que sejam produtos de furto.
O suspeito foi conduzido à delegacia e teve a prisão em flagrante ratificada por receptação dolosa.
De acordo com a corporação, ele já possui registros relacionados a crimes patrimoniais e está entre os investigados por possíveis furtos de bovinos ocorridos na região.