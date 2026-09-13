Um homem de 48 anos foi preso pela Polícia Civil durante uma investigação sobre furtos de gado na região de Espírito Santo do Pinhal. Ele foi localizado em uma propriedade rural de Itapira, na região de Campinas.

No local, foi encontrada uma caminhonete Nissan Frontier com placas que, segundo a polícia, pertenciam a outro veículo. A operação aconteceu na noite de sexta-feira, 11, e reuniu equipes das delegacias de Espírito Santo do Pinhal e Aguaí.

A ação foi desencadeada depois que três bovinos foram furtados de uma propriedade rural e informações sobre o possível destino dos animais passaram a ser compartilhadas entre as forças de segurança.