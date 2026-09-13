A Prefeitura de Campinas mantém fechados neste domingo, 13, todos os parques e bosques públicos do município. A medida preventiva foi adotada após o acumulado de chuvas em 72 horas permanecer acima de 80 milímetros, limite estabelecido para garantir a segurança dos visitantes.
Os espaços estão fechados desde a manhã de sábado, 12. A situação será reavaliada nas próximas 24 horas, após uma nova medição da Defesa Civil.
A medida segue o Decreto nº 24.175, de 27 de novembro de 2025, que determina o fechamento preventivo dos parques e bosques municipais quando o acumulado de chuva atingir 80 milímetros em um período de 72 horas.
Os maiores acumulados foram registrados nas regiões Noroeste, com 195,9 milímetros, e Norte, com 174,2 milímetros. Veja os índices:
- Sul: 149 mm
- Norte: 174,2 mm
- Centro/Leste: 125,6 mm
- Noroeste: 195,9 mm
- Sudoeste: 100 mm