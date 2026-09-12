Uma ocorrência registrada na noite de sexta-feira (11) mobilizou equipes da Guarda Municipal, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, da Polícia Civil e da perícia em Jaguariúna, após a localização de um feto em uma residência na Vila Guilherme.

De acordo com o registro policial, a Guarda Municipal foi acionada pela Base Jaguar e se deslocou até o imóvel, onde encontrou o feto acondicionado em uma sacola plástica. Uma equipe de ambulância do município esteve no local e constatou o óbito.

A Polícia Civil foi comunicada e o delegado responsável compareceu à residência para acompanhar a ocorrência e os trabalhos periciais. O imóvel foi preservado para a realização dos procedimentos técnicos.