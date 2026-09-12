Uma nova frente fria deve chegar à RMC (Região Metropolitana de Campinas) neste sábado (12), mantendo e intensificando a instabilidade ao longo de todo o dia. Segundo a previsão, há possibilidade de descargas elétricas e, embora a probabilidade seja baixa, não se descarta a ocorrência de rajadas pontuais de vento.

Diante do cenário, recomenda-se evitar áreas sujeitas a alagamentos, locais muito abertos durante a ocorrência de raios e a proximidade de árvores e estruturas que possam apresentar risco de queda.

No domingo (13), a nebulosidade permanece sobre a região, assim como a instabilidade. A previsão indica possibilidade de chuvas moderadas e rajadas de vento pontuais. As temperaturas devem cair, principalmente a máxima, que deve ficar próxima dos 20°C.