12 de setembro de 2026
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BOM DIA

Frente fria chega na RMC e mantém tempo instável no fim de semana

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Tempo segue instável na RMC
Tempo segue instável na RMC

Uma nova frente fria deve chegar à RMC (Região Metropolitana de Campinas) neste sábado (12), mantendo e intensificando a instabilidade ao longo de todo o dia. Segundo a previsão, há possibilidade de descargas elétricas e, embora a probabilidade seja baixa, não se descarta a ocorrência de rajadas pontuais de vento.

Diante do cenário, recomenda-se evitar áreas sujeitas a alagamentos, locais muito abertos durante a ocorrência de raios e a proximidade de árvores e estruturas que possam apresentar risco de queda.

No domingo (13), a nebulosidade permanece sobre a região, assim como a instabilidade. A previsão indica possibilidade de chuvas moderadas e rajadas de vento pontuais. As temperaturas devem cair, principalmente a máxima, que deve ficar próxima dos 20°C.

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