Campinas tem 24 bairros classificados com alto risco de transmissão da dengue, segundo o 37º Alerta Arboviroses divulgado nesta quinta-feira (10) pela Secretaria Municipal de Saúde. A atualização ocorre em um momento em que a cidade soma 3.925 casos confirmados da doença em 2026.

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As áreas de maior atenção estão espalhadas por diferentes regiões do município. Na região Leste aparecem Alto Taquaral, Parque Taquaral e Chácara Primavera; na Noroeste, Cidade Satélite Íris I; e na Norte, CDHU Edvaldo Orsi, Jardim Mirassol, Vila Renascença e Parque Maria Helena.

Na região Sudoeste, o alerta inclui Residencial Vida Nova I e II, Residencial Mauro Marcondes, Jardim Santos Dumont II e Eldorado dos Carajás. Na Sul estão Jardim São Domingos, Jardim Marisa, Vila Palmeiras I e II e Jardim Fernanda I e II. Já na Suleste aparecem Jardim Esmeraldina, Jardim Samambaia, Jardim Tamoio, Jardim Aliança e Jardim Estoril.

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