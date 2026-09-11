Campinas tem 24 bairros classificados com alto risco de transmissão da dengue, segundo o 37º Alerta Arboviroses divulgado nesta quinta-feira (10) pela Secretaria Municipal de Saúde. A atualização ocorre em um momento em que a cidade soma 3.925 casos confirmados da doença em 2026.
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As áreas de maior atenção estão espalhadas por diferentes regiões do município. Na região Leste aparecem Alto Taquaral, Parque Taquaral e Chácara Primavera; na Noroeste, Cidade Satélite Íris I; e na Norte, CDHU Edvaldo Orsi, Jardim Mirassol, Vila Renascença e Parque Maria Helena.
Na região Sudoeste, o alerta inclui Residencial Vida Nova I e II, Residencial Mauro Marcondes, Jardim Santos Dumont II e Eldorado dos Carajás. Na Sul estão Jardim São Domingos, Jardim Marisa, Vila Palmeiras I e II e Jardim Fernanda I e II. Já na Suleste aparecem Jardim Esmeraldina, Jardim Samambaia, Jardim Tamoio, Jardim Aliança e Jardim Estoril.
Mais de 1,2 milhão de visitas
O levantamento é atualizado semanalmente e considera indicadores como incidência de casos, surgimento de novas transmissões, dificuldade de acesso a imóveis, densidade populacional e necessidade de reforço das ações de campo.
Segundo a Prefeitura, entre 1º de janeiro e 2 de setembro, as equipes realizaram 1.205.005 visitas a imóveis para eliminação de criadouros e atividades educativas. Outras 53.382 visitas foram destinadas à nebulização costal.
O alerta não significa que apenas os bairros listados exigem atenção. A Secretaria de Saúde reforça que as medidas de prevenção devem ser adotadas em toda a cidade, inclusive em áreas que apareceram em semanas anteriores e nos bairros vizinhos aos locais atualmente classificados como de alto risco.
Maioria dos criadouros está dentro de casa
A principal preocupação continua sendo a eliminação de pontos com água parada. Levantamento da Secretaria de Estado da Saúde indica que 80% dos criadouros do mosquito Aedes aegypti estão dentro das residências.
A orientação é eliminar recipientes que possam acumular água, descartar corretamente pneus e latas, manter caixas d'água vedadas e cuidar de vasos de plantas e pratos. Vasos sanitários sem uso também devem permanecer fechados.
A Prefeitura mantém ações de controle ao longo de todo o ano, mas reforça que a redução do risco depende também da participação dos moradores na eliminação de possíveis criadouros.