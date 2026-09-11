A sequência de chuvas continua provocando estragos em Campinas. Entre a noite de quinta-feira (10) e a manhã desta sexta-feira (11), a Defesa Civil registrou mais 11 ocorrências relacionadas ao temporal, entre quedas de árvores, alagamentos, quedas de muros e erosões.
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O balanço considera os registros feitos entre 19h40 de quinta e 11h desta sexta-feira. Segundo a Defesa Civil, não há até o momento pessoas desabrigadas ou desalojadas.
Foram contabilizadas três quedas de galhos ou árvores, um alagamento em via pública, um alagamento em imóvel, três quedas de muro, um muro em situação de risco e duas ocorrências de erosão.
Árvores, muros e erosões
As quedas de galhos ou árvores foram registradas no Centro, Padre Anchieta e Ponte Preta. O alagamento em via pública ocorreu na Avenida Dr. Heitor Penteado, no Taquaral, enquanto um imóvel foi alagado no bairro Nova Sousas.
As quedas de muro foram registradas duas vezes no Jardim Maracanã e uma no Parque Itajaí. Já no Residencial Vila Bella, a Defesa Civil identificou um muro em situação de risco.
Também houve duas ocorrências de erosão, uma no Jardim do Lago e outra na Cidade Universitária.
Parques seguem fechados
O volume acumulado de chuva levou a Prefeitura a fechar nesta sexta-feira os 25 parques e bosques municipais, além da Mata de Santa Genebra. Todas as regiões da cidade ultrapassaram o limite de segurança de 80 milímetros em 72 horas previsto em decreto municipal.
As equipes da Prefeitura permanecem mobilizadas para atender ocorrências e realizar reparos em diferentes pontos de Campinas.