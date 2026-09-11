A sequência de chuvas continua provocando estragos em Campinas. Entre a noite de quinta-feira (10) e a manhã desta sexta-feira (11), a Defesa Civil registrou mais 11 ocorrências relacionadas ao temporal, entre quedas de árvores, alagamentos, quedas de muros e erosões.

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O balanço considera os registros feitos entre 19h40 de quinta e 11h desta sexta-feira. Segundo a Defesa Civil, não há até o momento pessoas desabrigadas ou desalojadas.

Foram contabilizadas três quedas de galhos ou árvores, um alagamento em via pública, um alagamento em imóvel, três quedas de muro, um muro em situação de risco e duas ocorrências de erosão.

Árvores, muros e erosões