Pesquisadores da Unicamp desenvolveram um curativo líquido que pode reduzir em cerca de 50% o tempo de cicatrização de feridas. A tecnologia é aplicada diretamente sobre a região lesionada e forma, em até 45 segundos, uma película transparente que dispensa gaze, esparadrapo e outros materiais tradicionais.
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A inovação foi criada na Faculdade de Engenharia Química (FEQ) e utiliza um material biocompatível que adere à pele, protege o ferimento contra agentes externos e funciona como uma estrutura para auxiliar a regeneração celular. Durante o processo de recuperação, o próprio organismo metaboliza o polímero, eliminando a necessidade de retirada manual do curativo.
Nos ensaios pré-clínicos realizados em parceria com a Faculdade de Medicina de Jundiaí, o produto apresentou capacidade de reduzir aproximadamente pela metade o tempo de cicatrização na comparação com curativos convencionais. Agora, a tecnologia avança nas etapas regulatórias exigidas pela Anvisa antes de chegar ao mercado.
Sem gaze e sem troca de curativo
Um dos principais diferenciais está justamente na eliminação do contato frequente com a ferida. Nos tratamentos tradicionais, a retirada de gazes e ataduras pode provocar dor, arrancar tecido recém-formado e atrasar a recuperação. A umidade e o manuseio de materiais não esterilizados também podem aumentar o risco de contaminação.
A película desenvolvida pela Unicamp é impermeável à água externa, o que permite ao paciente tomar banho sem precisar proteger adicionalmente a área lesionada. Como é transparente, também possibilita acompanhar visualmente a cicatrização sem retirar a proteção.
A solução também pode trazer vantagens em regiões de articulação, como joelhos e cotovelos. Diferentemente de curativos tradicionais, que podem gerar atrito ou se desprender com o movimento, a película acompanha a região afetada sem comprometer a mobilidade.
Solvente atóxico foi o desafio
O curativo utiliza um polímero já conhecido pela alta biocompatibilidade com o corpo humano. O problema, segundo os pesquisadores, estava na forma de transformá-lo em líquido: métodos tradicionais dependiam de solventes tóxicos, inviabilizando a aplicação diretamente sobre a pele lesionada.
A equipe conseguiu desenvolver um sistema de solventes de origem renovável, atóxico e ambientalmente sustentável, permitindo que o polímero seja aplicado diretamente no ferimento. Essa solução é apontada pelos pesquisadores como um dos principais diferenciais da tecnologia.
A pesquisa foi coordenada pelo professor Rubens Maciel Filho, com participação de André Luiz Jardini Munhoz, Ana Flávia Pattaro e Maria Ingrid Rocha Barbosa Schiavon. A tecnologia foi licenciada com exclusividade para a Dermbio Biotech, empresa derivada de pesquisas da própria Unicamp e que tem participação dos inventores.
Curativo também pode ser usado em animais
Os pesquisadores também enxergam potencial de aplicação na saúde animal. A ideia é aproveitar a resistência à água e a forte aderência do material em situações nas quais cães e outros animais costumam arrancar ataduras ou lamber ferimentos.
A tecnologia já passou por testes de escalonamento para produção fora do laboratório, e a equipe afirma ter desenvolvido equipamentos e processos próprios para viabilizar uma futura fabricação em maior escala.
O projeto também pode ter aplicações além do tratamento de feridas. Os pesquisadores estudam o uso do material em dermocosméticos antienvelhecimento, revestimento de implantes e próteses e liberação controlada de antibióticos e anti-inflamatórios.