Pesquisadores da Unicamp desenvolveram um curativo líquido que pode reduzir em cerca de 50% o tempo de cicatrização de feridas. A tecnologia é aplicada diretamente sobre a região lesionada e forma, em até 45 segundos, uma película transparente que dispensa gaze, esparadrapo e outros materiais tradicionais.

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A inovação foi criada na Faculdade de Engenharia Química (FEQ) e utiliza um material biocompatível que adere à pele, protege o ferimento contra agentes externos e funciona como uma estrutura para auxiliar a regeneração celular. Durante o processo de recuperação, o próprio organismo metaboliza o polímero, eliminando a necessidade de retirada manual do curativo.

Nos ensaios pré-clínicos realizados em parceria com a Faculdade de Medicina de Jundiaí, o produto apresentou capacidade de reduzir aproximadamente pela metade o tempo de cicatrização na comparação com curativos convencionais. Agora, a tecnologia avança nas etapas regulatórias exigidas pela Anvisa antes de chegar ao mercado.

Sem gaze e sem troca de curativo